80% обратившихся в службу занятости москвичей находят работу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

70–80 процентов обратившихся в службу занятости населения Москвы находят новую работу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

"Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в государственную службу занятости населения города Москвы с целью поиска работы, очень высок и составляет 70–80 процентов, то есть 70–80 процентов обратившихся в службу получают возможность получить работу", – отметил Шапошников.

По его словам, уровень регистрируемой безработицы в столице один из самых низких в мире. "На сегодняшний момент эта цифра колеблется около 0,5 процента. Это очень низкий уровень. Такой показатель удается сохранить, потому что за последние годы в Москве было создано порядка 600 тысяч новых рабочих мест", – подчеркнул председатель Мосгордумы.

В свою очередь депутат Госдумы, председатель столичной конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина добавила, что около миллиона молодых людей обратились в службу занятости России в первом полугодии 2015 года.

"Около миллиона молодежи обратилось в службу занятости в поисках работы. Возросла величина. Было порядка 500 тысяч обращений раньше", – сообщила Панина.

Напомним, в Москве может появиться единый центр занятости, рассчитанный на 900 тысяч посетителей в год. Он будет занимать площадь не менее 12 тысяч квадратных метров, и в здании должно быть не более пяти этажей.

В центре будет операционный зал на 50 окон обслуживания посетителей и зал ожидания с открытой планировкой, а также конференц-зал на 600 мест с выдвижными столиками и презентационным оборудованием.

В центре занятости также установят не менее 25 киосков электронного обслуживания и самостоятельной подготовки документов, офис банка с дополнительным отдельным входом, почта, минимаркет, детская комната и столовая. Помещения будут приспособлены для маломобильных групп граждан.