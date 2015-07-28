Иностранцы обходятся работодателям слишком дорого – эксперт

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Российские компании сокращают иностранных сотрудников. За последний год их количество уменьшилось на 30–40 процентов.

Гендиректор юридической компании "ЮР-ВИСТА" Алексей Петропольский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что иностранцы стали дорого обходиться работодателям, а в России есть не менее квалифицированные специалисты.

"Речь идет не только о топ-менеджменте. Также было модно брать на работу иностранных поваров. Но проблема в том, что у них зарплата всегда фиксировалась в долларах или евро. Из-за того, что курс просел, сейчас это естественно становится невыгодно. Сейчас у многих компаний экономические трудности, и многих топ-менеджеров уволили.

Россияне тоже ищут работу и обходятся для компаний дешевле иностранцев. Естественно нужно выплачивать иностранным сотрудникам компенсации, например, либо три зарплаты. Либо все это представляют как сокращение. Был период, когда было можно взять иностранца. Считалась, что компания будет более успешной. Но в действительности у нас есть гораздо более профессиональные специалисты", – пояснил он.

Как пишет РБК, число резюме от иностранных специалистов высшего и среднего звеньев выросло на 15–20 процентов с ноября 2014 года. Издание отмечает, что в среднем, по сравнению с россиянами, экспат (иностранный работник) обходится компании дороже в 2–3 раза. Помимо компенсации ему приходится предоставлять жилье класса люкс, расширенную страховку и т.д.

Ранее глава ФМС Константин Ромодановский опроверг информацию о массовом отъезде иностранных специалистов из России. "Проблемы "утечки мозгов" и уезда за границу российских специалистов нет", – сказал он.

Добавим, что еще весной элитное жилье на Арбате и Тверской опустело из-за отъезда большого количества иностранных квартиросъемщиков. Об этом говорят данные исследования, которое провели специалисты агентства недвижимости Knight Frank.