Москва расширит программу проверки чиновников на детекторе лжи

Полторы тысячи служащих Москвы пройдут проверку на полиграфе

Московские власти в этом году расширят программу проверки чиновников на полиграфе, рассказал M24.ru начальник 1-го отдела департамента по конкурентной политике Сергей Раскатов. Прием заявок от органов власти заканчивается 30 апреля. По его словам, в этом году ведомство протестирует 400 сотрудников департамента городского имущества. Кроме того, заканчивается проверка работников Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). К тестированию готовятся контролеры общественного транспорта и эвакуаторщики. На сегодняшний день из всех, кто проходит тестирование, только 40% попадают в "зеленую" зону - то есть без коррупционных рисков.

По словам Сергея Раскатова, с начала года сотрудники департамента уже проверили на полиграфе порядка 500 городских работников, всего планируется охватить более 1,5 тысяч. Это почти в полтора раза больше, чем в 2014 году. "Среди тех, кто уже проверен, - 60 инспекторов департамента торговли и услуг, занимающихся лицензиями на алкоголь. Также своих сотрудников собирается проверить департамент городского имущества, они готовят заявку на 400 сотрудников, судя по количеству, будут проверять не только членов контрактной комиссии. Прием заявок ведется до 30 апреля", - отметил он.

В пресс-службе департамента городского имущества не смогли оперативно пояснить, сотрудники каких подразделений ведомства пройдут тестирование. Раскатов пояснил, что в тендерном комитете тестирование на полиграфе проводят шесть специалистов. В день они совершают по две проверки.

В пресс-службе Тендерного комитета пояснили M24.ru, что среди органов исполнительной власти Москвы чаще всего своих сотрудников тестируют департаменты образования, а также науки, промышленной политики и предпринимательства. В прошлом году проверили 75 работников префектуры Юго-Восточного административного округа, 56 сотрудников префектуры Восточного округа, 41 сотрудника префектуры ЮЗАО.

Руководитель департамента или префектуры сам определяет, кого из сотрудников отправлять на проверки. При этом последний может от нее отказаться. Исключение составляет руководитель контрактной службы - он не может быть назначен без прохождения процедуры полиграфа. В пресс-службе пояснили, что по результатам проверки в первом квартале 2015 года в "зеленую зону" - без факторов риска - попали 40 % столичных госслужащих, в "желтую зону" - с незначительными и средними факторами риска - 44%. А в "красной" зоне, подразумевающей значительные факторы риска с коррупционной направленностью, оказались 12%. 4% чиновников не захотели проходить тестирование.

Еще с 2014 года департамент по конкурентной политики запустил тестирование на полиграфе 438 сотрудников МАДИ, в этом году полная проверка всех пеших инспекторов будет завершена. Кроме того, в этом году тендерный комитет проверит 500 контролеров ГКУ "Организатор перевозок". В августе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" объявит конкурс на проверку эвакуаторщиков. Их уже тестировали в 2014 году. Тогда эвакуаторщиков проверяли на конфликтность, кражи, мошенничество и воровство. Полиграфологи задают вопросы и фиксируют физиологические параметры сотрудников во время ответов: дыхание, сердечно-сосудистую активность, кожное сопротивление.

Правительство Москвы стало использовать детекторы лжи для тестирования чиновников в 2010 году. Проверка на полиграфе обязательна для госслужащих, которые принимают участие в торгах и госзакупках и поэтому теоретически могут стать коррупционерами. В рамках тестирования чиновников также проверяют на речевом анализаторе, определяющем правдивость ответов в режиме реального времени. На аппарате можно измерять более 160 параметров голоса, которые затем обрабатываются по специальному алгоритму. После этого специалисты анализируют, как именно изменения активности участков мозга влияют на голос. При этом уволить чиновника, попавшего в "красную" или "желтую" зону, по Трудовому кодексу нельзя, однако его можно перевести в другую сферу, потенциально не связанную с коррупцией.



Как пояснил доцент кафедры психофизиологии психфака МГУ им. М.В. Ломоносова Геннадий Аракелов, если чиновник попал в "красную" зону, а у работодателя уже были подозрения к нему, то он может передать это дело в правоохранительные органы. "Однако нужно иметь в виду, что полиграф дает 95% гарантии, очень многое зависит от оператора", - пояснил он.

По словам Аракелова, существуют специальные программы для выявления разного рода правонарушений, в том числе по выявлению коррупции. "Есть два разных подхода - прямой и опосредованный. В случае прямого метода сначала задают ряд вступительных вопросов, а затем прямо спрашивают "вы взяли деньги у Иван Иваныча из фирмы N?". Во втором случае вопросы задаются так: "А вы слышали о контракте N? Кто его выиграл? Вы знакомы с руководителями этой компании?". А потом уже анализируют реакцию", - отметил Аракелов.

По мнению замдиректора Центра политических технологий Алексея Макаркина, массовое использование полиграфа повысит дисциплину в госучреждениях. "Не чистые на руку чиновник или специалист подведомственного учреждения будет опасаться разоблачения с помощью полиграфа", - отметил он. Однако полиграф - не идеальное устройство, его тоже можно обмануть, отметил эксперт.

"Существуют инструкции, как обмануть полиграф, как и любое другое устройство. Не надо преувеличивать его способность. Самое главное, что полиграф может указать проблемные точки, например, определенные спорные контракты. И если чиновник будет нервничать, то по его реакции станет понятно, что на них нужно обратить внимание, перепроверить, потому что существует коррупционная угроза", - отметил Макаркин.

При этом, по его словам, сотрудник может испытывать стресс, не связанный с вопросом. "Все данные полиграфа должны быть дополнительно проверены", - отметил он.

По словам директора Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл" Елены Панфиловой, минус прибора в том, что его нельзя использовать как профилактическую меру: "Бывает, что у сотрудника пока не было возможности совершить коррупционного преступление, и прибор покажет, что он совершенно чист. Однако на следующий день у него возникнет искушение, которому он поддастся".