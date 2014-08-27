Не нужно переплачивать адвокатам для защиты своих прав - Сергей Батанов

Сергей Батанов. Фото: Александр Авилов/M24.ru

И.о. замглавы Государственной инспекции труда Москвы Сергей Батанов ответил на вопросы читателей M24.ru. Он рассказал, почему права работодателей чаще нарушают в маленьких компаниях, как получить невыплаченную зарплату и пособие по уходу за ребенком, если компания ликвидирована, и почему не стоит обращаться к услугам адвокатов, чтобы подать заявление в суд.

- Ирина: Как можно получить зарплату у нечестного работодателя, если не было оформления на испытательный срок, а сроки подачи заявления в суд уже прошли, и как забрать у него невозвращенную трудовую книжку?

- Сергей Батанов: Тут сразу несколько вопросов в одном. Начнем со сроков подачи заявления в суд. Трудовой кодекс определяет два срока для обращения в суд за восстановлением нарушенных трудовых прав.

Первый, в случае незаконного увольнения, месяц. В случае нарушения других прав (невыплата заработной платы, невыдача трудовой книжки) – три месяца с момента, когда работник узнал о нарушенных правах или должен был узнать. Если срок пропущен, то необходимо дополнительно к исковому заявлению в суд подать ходатайство о восстановлении пропущенных сроков, указав уважительные причины пропуска.

Как получить зарплату? Заработную плату можно получить, доказав в суде, что у вас с работодателем были оформлены трудовые отношения, в том числе при помощи свидетельских показаний.

- M24: Куда нужно подавать заявление первым делом?

Фото: Александр Авилов/M24.ru

- СБ: Работник имеет право обратиться за защитой нарушенных прав в любой государственный орган, однако необходимо учесть и некоторые обстоятельства. Так, например, если работник уже уволился, то он может обратиться только в суд или в комиссию по трудовым спорам в организации (при ее наличии), если трудовые отношения еще не расторгнуты и официально оформлены, то можно обратиться также в Государственную инспекцию труда в том субъекте, в котором фактически находится работодатель. Также работник может обратиться и в прокуратуру, однако прокуратура осуществляет общий надзор за соблюдением законодательства и может перенаправить поступившее обращение в инспекцию труда. Также не стоит забывать, что компетенция инспекции труда ограничена, и не все поставленные вопросы мы вправе рассмотреть.

- M24: Даже если срок подачи заявления…

- СБ: : Если срок подачи обращения (искового заявления) о нарушении трудовых прав пропущен, то восстановить их можно исключительно в суде. Суд может восстановить пропущенные сроки при наличии у работника уважительных причин, причем законодательством перечень таких причин не установлен, в связи с чем оценка указанных причин пропуска сроков будет зависеть от судьи. Добавлю, что часто такими причинами считаются болезнь, уход за родственником, командировка и так далее.

- M24: А как забрать невозвращенную трудовую книжку?

- СБ: В данном случае важно, как происходило оформление трудовых отношений. Если у работника есть трудовой договор, то ему необходимо направить работодателю письмо о выдаче трудовой книжки или отправке ее почтой. Если трудовой договор не заключался, письмо, конечно, тоже можно направить, но гарантий того, что работодатель сознается в вашем трудоустройстве и выдаст трудовую книжку, мало. Тогда остается только обращаться в суд. Причем если суд признает, что работодатель не вовремя выдал трудовую книжку, работнки вправе требовать зарплату за тот период, пока книжка была на работе.

- M24: И часто работодатели не возвращают трудовые книжки?

- СБ: Да, достаточно часто.

- M24: Насколько сложно доказать, что трудовую книжку забрали?

- СБ: В Трудовом кодексе закреплена обязанность работодателя вести книгу учета движения трудовых книжек, в которую вносятся записи обо всех полученных трудовых книжках. Если у работодателя нет такой книги – это является нарушением и это обстоятельство должно насторожить работника при приеме на работу.

- Александра спрашивает: "По КЗОТ, работодатель ежегодно обязан индексировать зарплату своим сотрудникам. Он этого не делает. Как его заставить выполнить свои обязанности?"

- СБ: Обязанность индексировать заработную плату предусмотрена Трудовым кодексом. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и т.д.

Другими словами, коммерческая организация сама должна установить порядок индексации заработной платы. В случае если документа, устанавливающего порядок индексации, нет, инспекция труда обяжет работодателя разработать и утвердить такой порядок, в том числе привлекая к административной ответственности.

- Вопрос от читательницы Елены: "Почему многие предприятия работают без трудовых книжек? Можно ли этот вопрос упорядочить, как раньше, брать на работу только при наличии трудовой книжки и усилить контроль за работодателями?" Вообще законно ли работать без трудовой книжки?



- СБ: По этому вопросу к нам очень часто обращаются. "Я работаю в той или иной организации по трудовой книжке". Трудовой кодекс в обязательном порядке требует от работодателя: 1) заключить трудовой договор; 2) издать приказ на основании заключенного трудового договора, приказ о приеме на работу работника и внести запись о приеме на работу в трудовые книжки. Если это первое место работы, он еще и оформляет трудовую книжку и туда вносит запись о приеме на работу. Это общий порядок оформления. В случае если что-то из перечисленного не исполнено работодателем, это нарушение Трудового и Административного кодексов.

Работник должен настаивать на подписании трудового договора - соглашения, в котором будут подписаны все необходимые требования: заработная плата, режим труда и отдыха, обязанности и объем работы.

- Марина спрашивает: "Подскажите, пожалуйста, правомерно ли решение работодателя вычитать из дневной нормы 1 час на обед, если покинуть рабочее место нельзя из-за непрерывности рабочего процесса и невозможности замены работника на это время (в здравоохранении)?"

- СБ: Необходимо изучить документы: как определено рабочее время, время отдыха (перерывы для отдыха и питания). Но в Трудовом кодексе четко сказано, что работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается. Работодатель в свою очередь обязан предоставить время для обеда. В данном случае нарушение - это то, что вам не предоставляют времени для обеда, а не то, что работодатель вычитает час из рабочего графика.

Фото: Александр Авилов/M24.ru

- Наталья спрашивает: "Сотрудник написал заявление об увольнении за две недели, но готов был уйти в день написания заявления при условии, если ему за эти две недели выплатят зарплату. Подобная компенсация не предусмотрена законом, что ему объяснили. В итоге он получил деньги и трудовую книжку в день написания заявления. Приказ не подписал, заявление с другой даты не переписал, на следующий рабочий день на работу не вышел. Нарушена ли процедура увольнения?

- СБ:Конечно, нарушена. Работодатель вообще не должен был рассчитывать работника из-за того, что у него не было должным образом оформленного заявления об увольнении по собственному желанию. Издать приказ об увольнении можно только на основании правильно составленного заявления. Общий порядок требует от работника уведомить работодателя не позднее чем за две недели. Если работодатель и работник пришли к соглашению о расторжении трудового договора до даты предупреждения, то есть до истечения двух недель, это тоже нужно прописать в заявлении.

Если же работодатель хочет, чтобы работник отработал две недели, он вправе написать на заявлении соответствующую резолюцию. Тогда приказ можно издать не позднее дня, установленного статьей 80 ТК РФ, то есть не позднее истечения двухнедельного срока.

А в нашем случае работодатель, видимо, в одностороннем порядке принял решение об увольнении работника, однако из текста самого вопроса следует, что у работодателя нет заявления об увольнении с той даты, с которой работник уволен. То есть приказ издали, когда им удобно, а работник заявление не переписал. Конечно, это незаконно. Нужно отталкиваться от заявления.

- M24: Допустим, работник написал заявление об увольнении и сказал, что хочет уйти сейчас, его просят отработать две недели, а он не выходит на работу. Что же делать работодателю?

- СБ:В данном случае необходимо зафиксировать, что человек не вышел на работу по невыясненным причинам. Если работник написал заявление об увольнении по собственному желанию, то работодатель обязан уволить его в срок, указанный работником. В случае если соглашение между работником и работодателем об уменьшении срока отработки не достигнуто, то работодатель должен уведомить работника о дате увольнения. Причем если документов, подтверждающих уважительную причину того, что человек не вышел на работу, нет, его можно уволить за прогул. Однако не стоит забывать, что работодатель обязан соблюсти процедуру увольнения за прогул и принять решение об увольнении до окончания срока отработки. Если же до конца отработки времени на правильное увольнение за прогул не хватило, человек все равно будет уволен по собственному желанию.

- Николай спрашивает: "Так ли, что единственный действенный вариант забрать задолженность по зарплате у работодателя – это суд? И, соответственно, платные услуги недешевых адвокатов?"

- СБ: Возвращаемся к первому вопросу. Существуют органы, которые могут рассматривать данные споры, в том числе и суд. Причем работникам не надо обладать специальными знаниями. Это требования к должностным лицам, которые будут рассматривать обращение. Достаточно почитать требования трудового законодательства, написать заявление либо исковое заявление о том, что работодатель не выплачивает заработную плату за такой-то месяц. И направить это либо в Государственную инспекцию труда, либо в прокуратуру, либо обратиться в суд.

Суть можно изложить в одном абзаце – мне не выплачивается заработная плата за такой-то период, все. Нужно указать реквизиты организации, телефоны, приложить документы, подтверждающие наличие трудовых отношений, и направить в орган. Более того, работник, когда обращается в суд за восстановлением нарушенных прав, освобождается от госпошлины. То есть вы можете не потратить ни копейки, только на проезд.

-M24: Сколько стоят услуги адвокатов?

- СБ: Из обращений, поступающих в инспекцию, можно сделать вывод, что некоторые платят до 25-30 тысяч за обращение, которое особой смысловой нагрузки не несет. Например, вопрос невыплаты заработной платы можно написать в три строки, а нанятые юристы раздувают заявления на четыре листа, объясняя инспекции ее же полномочия.

- Раиса спрашивает: "Законно ли увольнение государственного служащего, проработавшего более 29 лет и не имеющего взысканий, а только благодарности губернаторов за четкое выполнение и оперативную подготовку совещаний с высшими руководителями власти? Я была сокращена в 2009 году с записью в трудовой книжке "…и не представление иной государственной гражданской службы". Суд я не выиграла, хотя он длился 7 месяцев, и к делу был приложен список вакантных должностей на двух листах. Это должности, которые, по словам представителя администрации, я могла бы занять, так как находилась в кадровом резерве на высшую должность и прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности. Однако суд я проиграла".

- СБ: Этот вопрос прокомментировать сложно, потому что мы занимаемся именно трудовыми отношениями. А в данном случае речь идет про государственную службу, которая регулируется Федеральным законом №79-ФЗ. Наблюдением за соблюдением этого закона занимается прокуратура. То есть обращаться по вопросу нарушенных прав госслужащих можно в прокуратуру или в суд. Кроме того, из вопроса следует, что суд решение уже вынес. Если вы с ним не согласны, необходимо обжаловать в вышестоящем суде.

Если провести аналогию с Трудовым кодексом, решение о сокращении численности или штата работников – это прерогатива работодателя, его право. Единственное, что ему необходимо, - это выполнить процедуру, предусмотренную законом. Есть четкая процедура. Если работодатель ее соблюдает, то увольнение законно.

- Екатерина спрашивает: "Здравствуйте, уважаемый Сергей! Есть ли шанс получить фактическую задолженность по заработной плате у недобросовестного работодателя в сумме 352 тыс. рублей (официально - 58 тыс.). Фактическая зарплата составляла 45 тыс. рублей, официальная - 15 тыс. Я уволилась из компании 2 июня 2014 года. Задолженность тянется с января 2013 года. Некоторые уволившиеся сотрудники подали в суд, но потерявший всякий стыд работодатель смеется и говорит, что никто ничего не получит. Как вообще на него можно повлиять?"

- БС: В данном случае, с учетом того, что вы уже уволились, повлиять можно только через суд. Добавлю, что все получки, которые не прописаны в трудовом договоре и выплачивались "всерую" или "вчерную", трудно доказать. Если вам на протяжении двух-трех лет выплачивали некую сумму в определенном размере и вдруг внезапно работодатель резко сократил ее до оклада, который указан в трудовом договоре, это повод, чтобы обратиться в суд. Но необходимо будет доказывать, что эта выплата за работу, а не премиальная, стимулирующая и так далее, то есть то, что является правом работодателя, а не его обязанностью. Это сложно, но вполне возможно.

- Игорь задает вам вопрос: "Уже практически 8 лет работаю в кадрах. Устал из белого делать черное и наоборот. Есть ли в вашем ведомстве вакансии? Очень хочу работать…"

- Есть вакансии, их масса. Только что был конкурс на замещение должностных государственных инспекторов труда. Он проводится раз в месяц, вся информация находится на официальном сайте Государственной инспекции труда. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей, указаны также на официальном сайте инспекции и службы занятости. Ждем всех, приходите - посмотрим, оценим, не обидим. Достойных людей, конечно, возьмем на работу. Работа сложная, напряженная, ненормированная, огромное количество обращений, не каждый это выдержит.

- M24: Обращений с годами становится больше?

- Да, к сожалению. Эта тенденция началась с 2009 года. В два-три раза возрос поток обращений. Люди все больше и больше узнают о нас и начинают обращаться. Нередко нам задают вопросы, по которым мы не уполномочены проводить проверки. Но мы в любом случае даем разъяснения и сообщаем заявителям, в какой орган им необходимо обратиться.

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-M24: После экономического кризиса меньше не стало обращений?

- СБ: Становится больше, видимо, в связи с тем, что работники больше узнают о своих правах. Не то чтобы работодатель стал допускать больше нарушений, просто работники стали чаще их замечать.

- M24:Больше нарушений фиксируется в крупных или мелких компаниях?

-СБ: Вы знаете, в крупных компаниях нарушения начинаются только тогда, когда у них начинаются финансовые проблемы. Это, как правило, связано с сокращениями, увольнениями, выплатой заработной платы. А в целом чаще нарушения бывают в небольших организациях, которые не могут себе позволить нанять квалифицированных кадровиков, бухгалтеров и юристов. Там, например, кадрами и бухгалтерией занимается один человек.

- M24: Марина пишет: "Работодатель сначала не платил три месяца зарплату, потом не рассчитал при увольнении. Писала онлайн-заявку в трудовую инспекцию два раза – сначала о задержке зарплаты, потом о невыплате при увольнении, а воз и ныне там. Как долго ждать помощи? На самом деле, таких вопросов очень много".

- СБ: К сожалению, у нас огромный поток обращений. Для уточнения статуса вашей заявки необходимо хоть какое-то обозначение: либо фамилия читателя, организация, на которую она жалуется, или входящие номера обращений. Мы поднимем это обращение, посмотрим, давался или не давался ответ. Если это онлайн-заявка, ответ отправляется по электронному адресу, указанному в заявке.

- М24: Дальше у нас большой вопрос от Александра. Вопрос в отношении "Клуба Мистер Инглиш": "Супруга начиная с лета 2010 года не получала ежемесячного пособия после рождения ребенка в связи с "исчезновением" работодателя. Уволиться удалось в феврале 2014 г. (работодатель был найден собственными силами, удалось добиться только выдачи трудовой книжки). За этот период никаких выплат получить от работодателя не удалось.

Начиная с 2010 года мы обращались в прокуратуру Москвы, МВД России, Администрацию Президента РФ. АП пересылала запросы в прокуратуру Москвы (неоднократно), прокуратура отвечала (неоднократно), что не может помочь в связи с отсутствием работодателя по юридическому адресу и в итоге перенаправила запрос в адрес Госинспекции труда по Москве. МВД России дважды направляла свои материалы проверки в Госинспекцию труда по Москве (в раскрытии содержания материалов проверки мне было отказано). По информации от налоговой службы, у нее тоже есть претензии к этой организации.

Вопросы: 1) каким образом взыскать с компании невыплаченное пособие с учетом штрафных санкций, предусмотренных законодательством; 2) обязан ли работодатель оплатить срок с момента окончания 3-летнего отпуска по уходу за ребенком до дня увольнения по собственному желанию?"

- СБ: Невыплаченное пособие по уходу за ребенком, а также денежную компенсацию за его задержку можно будет взыскать в суде. В данном случае работодатель не обязан производить выплату заработной платы после окончания отпуска по беременности и родам. За задержку любых выплат работнику (заработной платы при окончательном расчете, пособий) работодатель обязан платить с учетом процентов, предусмотренных статьей 236, это 1/300 от ставки рефинансирования. Здесь можно получить только компенсацию.

Хуже другое - если организация по факту уже ликвидирована. В таком случае добиваться отплаты отпуска по уходу за ребенком необходимо через Фонд социального страхования, непосредственно обратившись туда с документами, подтверждающими, что работодатель ликвидирован. Либо есть запись в трудовой книжке об увольнении работника в связи с ликвидацией организации, то есть организации нет. Тогда ФСС напрямую будет выплачивать пособие по уходу за ребенком.

- M24: А частный розыск?

- СБ: Взыскать оплату понесенных расходов, например, на привлечение адвокатов, юристов, возможно только в судебном порядке, представив подтверждающие документы.

- Вопрос от Николая: "Недобросовестный предприниматель обманул меня при сокращении штатов, пообещав полгода платить мне "белую" зарплату, а на деле заплатил только за 2 месяца и задержал выдачу трудовой книжки на 3 месяца, чтобы я не устроился к конкурентам. Факт задержки выдачи трудовой книжки подтвержден проверкой инспекции по труду. Могу ли я заставить его выплатить мне зарплату еще хотя бы за 1 месяц, т.к. без трудовой книжки я не мог встать на учет в бюро по трудоустройству и не мог получать пособие по безработице? Имеет ли какие-то перспективы мое заявление о выплате на фирме зарплат в конвертах, и какие для меня последствия это заявление будет иметь?"

-СБ: Во-первых, про выплату за два месяца. Данное обещание нужно прописывать в соглашении, например, о расторжении трудового договора. Одно из оснований для увольнения – это соглашение. Все, что вы пропишите там, необходимо будет выполнить в последний день работы либо в срок, указанный в этом соглашении. В данном случае, если произошло увольнение по сокращению, работодатель обязан оплатить два месяца плюс третий месяц при наличии решения службы занятости.

А вот задержка трудовой книжки на три месяца однозначно является основанием для выплаты работнику неполученного заработка. То есть за один месяц он вправе взыскать с работодателя средний заработок за лишение права возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ).

Что касается выплат в конвертах – только в суде. В судах, как правило, необходимо предоставить документы: справки, расчетные и платежные ведомости, копии расходных кассовых ордеров, свидетельствующие о том, что выплаты производились в таком-то объеме.

- M24:Спасибо большое.