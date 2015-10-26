Четверть россиян регулярно задерживается на работе

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

По данным портала SuperJob.ru, четверть россиян вынуждены регулярно оставаться на рабочем месте после окончания смены. В основном это сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет с зарплатой от 45 тысяч рублей в месяц. При этом чаще всех на работе задерживаются женатые мужчины.

Психолог медицинского центра "Пангея" Надежда Рябичкина рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", почему мужчины работают дольше женщин.

"Ответ лежит на поверхности, им необходимо сменить вид своей деятельности, они на работе отдыхают. Но мне кажется, опрос не очень точный. Там взята такая возрастная категория, где больше всего женатых мужчин, и чаще всего у них есть дети. Это достаточно логично, что они задерживаются на работе. Но это происходит по разным причинам. Кто-то доделывает работу, а кто-то действительно хочет отдохнуть и не торопится войти в привычную рутину.

Для каждого человека очень важны личное пространство и возможность побыть наедине с собой. Если у человека есть какие-то увлечения и возможность куда-то пойти с друзьями, то есть сменить бытовуху, не только домашнюю, но и офисную, это замечательно. А если этого нет, проще задержаться на работе", – пояснила она.

Как показал недавний опрос Гарвардского университета, гибкий график для сотрудников важнее зарплаты и премий. Исследователи опросили сотрудников 600 компания из 99 стран мира.

