В октябре в городе заработают площадки по решению межнациональных конфликтов

В управах и префектурах Москвы начали работу ответственные за межнациональные отношения. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе департамента межрегионального сотрудничества. По словам представителя ведомства, с 7 по 29 октября по всей Москве будут работать дискуссионные площадки на тему межнационального согласия. На них будет разработан план мероприятий, объединяющих людей разных народов и национальностей.

"На встречи смогут прийти жители районов и округов. Им расскажут о том, как узнать больше о культуре разных национальностей и какие мероприятия проводит для этого город", - отметил представитель ведомства. Например, в Москве проходят спартакиады народов столицы, где команды соревнуются в национальных видах спорта.

Замначальника управления развития социальной сферы префектуры СВАО Борис Хомяков заявил M24.ru, что первое мероприятие по межнациональным вопросам в префектуре состоится 22 октября, на него будут приглашены как эксперты в этой сфере, так и представители, к примеру, общежитий и студенческих сообществ. "Хотелось бы выработать меры по регулярной работе с жителями районов, - пояснил Хомяков. - Большое внимание следует уделить району Отрадное, где стоит две мечети, синагога и православный храм. Там были активные протесты жителей против строительства дополнительных культовых сооружений. Конкретный план мероприятий будет разработан в октябре.

В префектуре ЦАО также отметили, что план мероприятий еще находится в разработке. Но в округе уже действует уполномоченный по межнациональным отношениям. На эту работу назначена главный специалист управления социального развития префектуры Ирина Цьмох. Она рассказала M24.ru, что запуск дискуссионной площадки в округе назначен на 21 октября. "Жители тоже могут прийти и принять участие в ее работе", - сказала Цьмох. На площадке не будут приниматься жалобы на мигрантов, она нужна, скорее, для разработки различных мероприятий для гармонизации межнациональных отношений. "Заявленная тема может показаться жителям не очень интересной", - отметила она.

Пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов добавил, что согласно данным всероссийской переписи 2010 года, в Центральном округе проживает 85% - русских, 1,8% - татар, 1,5% украинцев, 1,2% - армян, 1,1% - евреев и 0,9% - азербайджанцев. Всего в округе живут представители 15 национальностей, включая грузин, молдаван, корейцев, осетинов и чеченцев.

Большунов подчеркнул, что в округе в этом году уже проводились мероприятия для объединения жителей разных национальностей. Одной из успешных успешной власти считают акцию "ЦАО – территория мира, дружбы, согласия". Он прошел в день города в Екатерининском парке. В рамках акции выступали национальные музыкальные коллективы, а также продавались товары народного промысла. Также Российский университет дружбы народов ежегодно проводит студенческий фестиваль "Нас подружила Москва".

Напомним, что впервые о появлении ответственных за межнациональные отношения в округах и управах города столичные власти заявили в ноябре 2013 года. Такие должности ввели не только в Москве, но и в других регионах, согласно федеральному закону о полномочиях и ответственности органов власти в сфере межнациональных отношений". Документ возлагает персональную ответственность за возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов - вплоть до отставки - на глав муниципальных образований, а также на должностных лиц регионального уровня. Постановление правительства Москвы, закрепляющее за префектурами и управами обязанность следить за обстановкой в районах, развивать изучение языков и культуры народов России, а также осуществлять профилактику межэтнических конфликтов, было принято 19 августа 2014 года.

Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов поддержал идею создания дискуссионных площадок в округах и управах. "Главное, чтобы люди там узнавали о действительно интересных мероприятиях, сближающих народы. Для этого масса возможностей. Можно устроить в домах культуры дни национальной кухни, литературы, танца, организовать устроить вечера для знакомства, где люди могли бы просто пообщаться и понять друг друга", - отметил эксперт.

Он сказал, что профсоюз, со своей стороны, готов принять участие в мероприятиях и дискуссионных площадках в округах и управах.

Ответственный секретарь общественно-консультативного совет при УФМС по Москве Юрий Московский полагает, что мероприятия, объединяющие людей, не должны носить оттенка "национального вопроса". "Гораздо больше объединяют, например, массовые посадки деревьев всем двором или районом, а также какие-то обычные спортивные праздники и акции, не подчеркивающие, что в них принимают участие люди разных культур", - уверен эксперт. Он отметил, что мониторинг ситуации в районах важен, но заострять внимание жителей на национальном вопросе лишний раз не стоит.

Дарья Миронова, Марина Курганская