Москва сохранит стоимость патента для мигрантов в 2017 году

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Стоимость патента для трудовых мигрантов в Москве на 2017 год останется на прежнем уровне. Соответствующие поправки в законодательство внесло столичное правительство, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Это будет способствовать дальнейшему привлечению на российский рынок иностранных граждан, чей труд необходим экономике города. В то же время сохранится гарантия качества рабочей силы, поскольку стоимость патента останется на достаточно высоком уровне.

Сегодня трудовой патент для мигрантов стоит 4,2 тысячи рублей.