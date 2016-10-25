Форма поиска по сайту

25 октября 2016, 14:17

Экономика

Москва сохранит стоимость патента для мигрантов в 2017 году

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Стоимость патента для трудовых мигрантов в Москве на 2017 год останется на прежнем уровне. Соответствующие поправки в законодательство внесло столичное правительство, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Это будет способствовать дальнейшему привлечению на российский рынок иностранных граждан, чей труд необходим экономике города. В то же время сохранится гарантия качества рабочей силы, поскольку стоимость патента останется на достаточно высоком уровне.

Сегодня трудовой патент для мигрантов стоит 4,2 тысячи рублей.

По итогам прошлого года, трудовые мигранты принесли столичному бюджету больше денег, чем нефтяные компании. По официальным данным, продажа патентов на работу всего за полгода окупила средства, вложенные в строительство и оснащение миграционного центра в Сахарово.

Новое здание может принять до пяти тысяч человек в день, в том числе мигрантов из дальнего зарубежья. Для посетителей ММЦ в Сахарове открыта гостиница на 200 номеров, где есть детские комнаты, зона релаксации и спортивные площадки. Предполагается, что в будущем на территории заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов, а также рестораны и киоски с прессой.

