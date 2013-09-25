Больше всего Москве не хватает профессиональных рабочих

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество вакансий в городских службах занятости значительно превышает число зарегистрированных безработных. В базе данных на 1 сентября – 127 тысяч предложений, тогда как безработных всего 27 тысяч, рассказал журналистам заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Виктор Иванов.

По его словам, 70% безработных – это люди с высшем и среднеспециальным образованием, а рабочие на биржу обращаются редко. При этом 75% вакансий – это как раз рабочие специальности. Среди востребованных специалистов не только рабочие заводов, но и лифтеры, водители, машинисты электровозов в метро, автомеханики, очень дефицитны каменщики, сварщики. Кроме того, много предложений из сферы ЖКХ.

Как отметил замглавы департамента, среди таких вакансий есть и высококвалифицированные. Например, монтажник по IP-телефонии. "По этим высокотехнологичным рабочим профессиям очень приличные заработные платы. Работодатели с руками берут таких выпускников. Ребята получают по 50-60 тысяч рублей сразу после окончания колледжа", - добавил он.

Виктор Иванов также рассказал, что основную часть безработных сегодня составляют люди старше 45 лет. Молодежь – это порядка четверти клиентов службы занятости.

Иногда обращаются люди с высшим образованием, которые хотят получить рабочую специальность. Для них разработаны специальные программы переобучения. Безработные имеют право за бюджетный счет повысить квалификацию свою квалификацию, а люди предпенсионного возраста и женщины в декрете сменить специальность.