Необычные столичные сервисы: зооняни, агентство алиби и трусы по почте

Фото: ИТАР-ТАСС

Жизнь в столице отнимает очень много личного времени и сил, так что даже не успеваешь за всем вовремя уследить - то молоко убежит, то растение завянет, а то и питомца не успеешь покормить. Специально для тех, у кого в сутках не хватает часов, столичные специалисты предоставляют необычные сервисы и услуги. Например, они могут взять вашего питомца и даже растение на передержку, прислать по почте трусы, сделать экологическую уборку и многое другое.

Так, столичные любители растений предлагают свои услуги по их передержке. Расценки у каждого свои, но в среднем один день обойдется вам в 50 рублей. "Сложность в том, что к цветам сильно привыкаешь, и когда их забирают, ты расстаешься с ними как с родными", - сообщила "хранительница" Анастасия Бескровных.

Также в сети можно нанять зооняню, которая будет следить за вашими домашними питомцами. Ее можно выбрать поближе к дому, без детей, с опытом и положительными отзывами клиентов. Основатель сервиса по подбору зоонянь Наталья Позднякова создала его, когда ей самой нужно было оставить кому-то своего кота. Теперь на сайте около ста зоонянь.

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще один необычный сервис организовали две подруги, которые мечтали о том, чтобы им не приходилось ходить по магазинам в поисках трусов, и они приходили по почте каждый месяц. Трусы по подписке – это четыре пары в упаковке плюс подарок (носочки, маски). Содержимое посылки держится в секрете от покупательниц. Подписка для прекрасного пола на месяц стоит чуть больше 900 рублей, для мужчин – чуть больше 1000 рублей.

Полезный для девушек сервис – экологически чистая уборка, при которой используются только биоразлагаемые средства, которые не навредят вашему малышу или питомцу.

Для родителей, которые хотят провести романтический вечер, работает первая в Москве школа бебиситтеров, которая скоро выпустит первых учеников. Обучение в ней занимает всего два с половиной дня. Основное их отличие от нянь в том, что это человек, временно приходящий в семью. За рубежом бебиситтерами чаще подрабатывают подростки и студенты.

Если же вы любите готовить, но не хотите тратить время на магазины, то вам стоит воспользоваться кулинарным сервисом. Вы заказываете блюдо, и вам привозят все необходимые для него ингредиенты, в том числе и сам рецепт. Причем продукты уже готовы к употреблению, вам останется лишь все порезать. Стоимость сервиса варьируется между кафе и магазином. По статистике, 70 процентов всех заказов делают девушки. Возрастная же аудитория - от 25 до 40 лет.

Фото: ИТАР-ТАСС

В случае, если у вас выдались чересчур бурные выходные, вам поможет "врач хмурого утра". Он приедет к вам домой и приведет вас в порядок.

Если же вам нужны доказательства для мужа или жены, то вам прямая дорога в агентство алиби. Там создадут необходимые фотографии, документы, купят билеты задним числом или создадут иллюзию переписки.

Еще один популярный сервис - аренда помещения для хлама. То, что вы раньше складывали на балконе, в гараже или свозили на дачу, будет аккуратно храниться в комнатах. Правда стоит такая услуга от 2 тысяч рублей в месяц.