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Работа

24 декабря 2014, 14:35

В центре опечатают чердаки и подвалы на время новогодних гуляний

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Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий

С 24 декабря по 8 января в центре Москвы будут усилены меры безопасности. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО. Так, власти проверят 4 тысячи зданий на нелегальных мигрантов. Рейды устроят в жилых домах, в том числе отселенных, общежитиях, гостиницах. Сотрудники префектуры и управ будут обращать особое внимание на чердаки и подвалы.

"Сотрудники отдела безопасности и взаимодействия с административными органами и сотрудниками управ районов также проведут проверки в 204 выселенных и 58 полувыселенных зданиях", - рассказали в пресс-службе. За этими объектами в ЦАО ведут круглосуточную слежку почти 3.5 тысячи камер видеонаблюдения .

С мест массовых гуляний будут эвакуированы все неправильно припаркованные и брошенные автомобили. В домах, стоящих рядом с местами проведения новогодних мероприятий будут опечатаны чердаки и подвалы, оттуда удалят всех посторонних. Напомним, ночные гулянья 1 января пройдут на площадях: Красной, Тверской, Театральной и Лубянской. Там будут дежурить, помимо полиции, ответственные сотрудники префектуры ЦАО.

Особый контроль установят за зданиями в центре, где будут проводится новогодние и рождественские мероприятия. Например, Общероссийская новогодняя елка пройдет в Государственном Кремлевском дворце, театральные новогодние представления - в спортивных комплексах "Лужники" и "Олимпийский", а "Елка мэра" будет организована в здании правительства Москвы.

Анастасия Мальцева, Дарья Миронова

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