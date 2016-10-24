Внедрение системы денежных сборов с безработных требует около двух лет – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На внедрение системы денежных сборов за соцуслуги с безработных может потребоваться около двух и более лет. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Безработных российских граждан собираются обязать к оплате социальных услуг. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сумма взноса с неработающего россиянина может достигать до 20 тысяч рублей в год. Вместе с тем премьер-министр страны Дмитрий Медведев призвал не называть данные меры "налогом на тунеядство".

"Полноценное внедрение такой системы требует реализации определенной последовательности мер, связанных, в первую очередь, с учетом безработных. Граждане могут не работать по разным причинам: кого-то не регистрируют службы занятости, кто-то живет на накопленные ранее сбережения, выплачивая при этом подоходный налог. Система должна работать так, чтобы можно было отличать обычных домохозяек от работников "теневого" сектора экономики", – отметил Сафонов.

Проблему "теневой" рабочей силы нужно решать комплексно – эксперт

"Проблема неофициальной занятости населения является комплексной и включает в себя очень много деталей. Многие сотрудники получают "серую" зарплату по обоюдной договоренности с работодателем", – пояснил эксперт.

К следующему году пособие по безработице планируется увеличить в два раза. Над соответствующим проектом сейчас работает российское правительство. В настоящий момент размер такого пособия варьируется от 850 рублей до 4,9 тысячи – в следующем году эти суммы могут быть равны двум и восьми тысячам рублей соответственно.