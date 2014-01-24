Центры профессиональной квалификации откроют в колледжах Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках нового проекта в системе профессионального образования в столичных колледжах откроют Центры профессиональной квалификации.

Посещать занятия смогут рабочие и специалисты. При этом не имеет значения уровень их предыдущего образования. Вступительные экзамены при записи в Центры не предусмотрены.

"В центры могут приходить любые люди, как юного так и зрелого возраста для освоения профессиональной компетенции: от легкой до самой сложной. Цель создания центров - подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов", - сообщила начальник управления организации обучения и социализации в профессиональном и дополнительном образовании Анна Набатова.

Все программы Центров модульные и каждая может предполагать несколько компетенций. Теоретический курс разрешено осваивать дистанционно, совершенствовать практические навыки посетители Центров будут в мастерских колледжей, говорится на сайте Информационного центра правительства Москвы.

По словам Набатовой, сейчас в Москве открыто 22 отраслевых центра, реализующих 1500 коротких профессиональных программ. Создание в текущем году многопрофильных центров предполагает увеличение количества программ до нескольких тысяч.

Добавим, что в новом проекте заинтересованы также работодатели. Компании не только посылают своих сотрудников на обучение, но и предоставляют работу окончившим курсы повышения квалификации.