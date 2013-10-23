Более тысячи граждан Киргизии депортируют из России в ближайшее время

Фото: ИТАР-ТАСС

Более тысячи предписаний о депортации вручили за последнее время российские власти в Москве гражданам Киргизии. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на главу департамента консульской службы МИД Киргизии Ирину Оролбаеву.

По ее словам, ежедневно из России высылают около 15-16 граждан Киргизии, причем отношение российских властей "ужесточилось после случая в Бирюлеве", где 13 октября произошли беспорядки на межнациональной основе.

В список нарушителей российского законодательства внесены почти 265 тысяч граждан Киргизии, а всего в России сейчас находится, по официальным данным, порядка 500 тысяч трудовых мигрантов из этой бывшей советской республики.

Напомним, в ночь на 10 октября 2013 года в районе Западное Бирюлево был убит 25-летний местный житель Егор Щербаков. Он вступился за свою девушку и в ходе конфликта получил смертельное ранение ножом. Местные жители вышли на улицы с требованием раскрыть резонансное убийство. 15 октября полиция задержала в Подмосковье предполагаемого убийцу Щербакова. Им оказался уроженец Азербайджана Орхан Зейналов.