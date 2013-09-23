В Новой Москве к 2015 году создадут 300 тысяч рабочих мест

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Новой Москвы к 2025 году создадут около 300 тысяч рабочих мест в сфере науки и производства, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента науки Алексея Комисарова, на сегодняшний момент предварительно отобраны 18 участков под будущие рабочие места и пока формируются понимания, как и кому эти участки будут предоставлять.

Он также отметил, что в общей сложности перед городом стоит задача о создании 1 миллиона рабочих мест к 2025 году, 300 тысяч из которых будут принадлежать сфере науки и производства.