Всех кандидатов в депутаты предлагают проверять у наркологов и психиатров

Фото: ТАСС/Василий Александров

Для всех кандидатов в депутаты парламентов любого уровня могут ввести обязательное обследование у нарколога и психиатра перед избранием. Власти готовы рассмотреть это предложение, сообщила m24.ru пресс-секретарь министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова Алена Жукова. С начала июля на сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ) начался сбор подписей под данной инициативой.

"Если инициатива наберет 100 тысяч голосов, то она, конечно, будет рассмотрена на площадке рабочей группы", – пояснила Жукова.

Авторы голосования считают, что должны быть доказательства психического здоровья парламентариев, поскольку они принимают решения "государственной важности". Однако некоторые инициативы депутатов всех уровней заставляют усомниться в их адекватности, уверены пользователи. Поэтому предлагается сделать контроль над психическим и психологическим здоровьем народных избранников "обязательным и регулярным".

Председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников считает, что предложение неоднозначно. "Тестирование может сделать будущего депутата более открытым для общества. Однако, если депутат проиграет выборы, а его клинические данные будут всем известны, то это может привести к разрушению его личной жизни", – отметил он.

По мнению депутата, о хорошем статусе депутата не должна говорить только медицинская справка. "В первую очередь должна быть прозрачна для избирателя жизнь депутатов до и после выборов, – отмечает Семенников. – О человеке должно быть известно все: чем он занимался, где работал, как он живет и какое у него поведение".

Напомним, что проверки у психологов и психиаторов проводятся при приеме в правоохранительные органы и силовые структуры.

На РОИ сейчас идет голосование по целому ряду инициатив. К примеру, пользователи предлагают штрафовать пешеходов и велосипедистов в наушниках, размещать на пачках сигарет позитивные лозунги и переименовать станции "Арбатская" и "Смоленская" в Московском метрополитене.

Виталий Воловатов, Анатолий Федотов, Элиза Таян