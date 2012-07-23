Россиян чаще увольняют, чем нанимают – Росстат

ИТАР-ТАСС

Численность уволенных работников в июне 2012 года превысила численность принятых на работу на 19,4 тысяч человек. Такие данные приводятся в докладе Росстата о неполной занятости и движении работников за июнь, сообщает "Интерфакс".

Всего в июне, по данным статистического ведомства, было принято на работу 458,1 тысяч человек (в мае – 423,7 тысяч), а уволено 477,5 тысяч человек (в мае – 480,5 тысяч).

При этом в мае число уволенных превысило число принятых на 56,8 тысяч человек, в апреле – на 39,5 тысяч человек, в марте – на 8,6 тысяч человек.

В статистическом наблюдении о неполной занятости и движении работников исследовались организации, основным видом экономической деятельности которых является добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь; оптовая и розничная торговля; финансовая деятельность.

Статистическим наблюдением было охвачено 16,4 миллиона человек, или 47% численности работников организаций. Субъекты малого предпринимательства не охватывались наблюдением.

При этом уровень безработицы в России в июне составил 5,4%, что соответствует уровню мая.