Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии столицы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

После окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего. К такому выводу пришли специалисты HeadHunter.

Карьерный коуч (бизнес-тренер) института МИРБИС, кандидат экономических наук Ольга Бодрова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM" о других высокооплачиваемых специальностях.

"Экономисты и управленцы, которые окончили вузы по специальности "Менеджмент", могут работать в разных должностях, например, менеджерами по работе с клиентами, продажам и обслуживанию, а не строго по специальности. Здесь достаточно большой разброс по должностям. Кроме того, рынок труда достаточно изменчив и 350 компаний, которые были проанализированы, не дают полной картины", – сказала она.

Эксперт отметила, что студенты стараются работать уже после второго курса, потому что выпускники без опыта работы мало интересны работодателю.

Как пишет "Коммерсантъ", в первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.

При этом через три года работы средняя зарплата программистов вырастает до 86 тысяч рублей, а у сотрудников банковской сферы, маркетинга и инвестиций – 60–69 тысяч.

Ранее уровень зарплат выпускников исследовали в Минобрнауки. Согласно исследованию ведомства, самыми высокооплачиваемыми профессиями в стране являются экономист, юрист и специалист в области IT-технологий. Уже в начале карьеры молодые экономисты, юристы и IT-специалисты могут претендовать на зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики департамента информационных технологий изучили ситуацию на столичном рынке труда. В частности, исследователи выяснили, что самой женской IT-профессией в столице является веб-дизайн, а самой массовой – программист.

Сразу за ней следует профессия курьера. Больше всех в городе получают руководители IT-проектов. Для исследования специалисты ведомства пользовались данными Мосгорстата, ЕМИСС, Минкомсвязи, собственном анализе рекрутинговых ресурсов, в том числе hh.ru, job.ru и career.ru. Учитывались также результаты опросов, фокус-групп и докладов специализированных кадровых агентств.

В столице около 140 тысяч программистов – это более 23 процентов всех специалистов отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).