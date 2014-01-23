Форма поиска по сайту

23 января 2014, 13:31

Экономика

Работники смогут выбирать банк, в котором будет их зарплатная карта

Работники смогут сами выбирать банк для выпуска зарплатной карты

Работники смогут сами выбирать банк, который выпустит им зарплатные карты. Сейчас пока такого права у них нет. "У людей должен быть выбор. Это касается как частных, так и государственных организаций", - пояснил в эфире радио "Москва FM" президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Соответствующую поправку к законопроекту об отмене преференций для госбанков принял комитет Госдумы по финансовым рынкам.

Сейчас все работники в каждой компании получают зарплатные начисления на карту единого банка-партнера. Сотрудник может отказаться от выпуска карты и получать зарплату наличными, однако сменить банк не имеет права.

