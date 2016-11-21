Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2016, 18:41

Экономика

Электронные трудовые договоры могут появиться в России в ближайшие полтора года

Фото: ТАСС/YAY

Электронные трудовые договоры могут появиться в России в ближайшие полтора года. Об этом рассказала вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец, сообщает РИА Новости.

Как отметила вице-премьер, внедрение электронных договоров зависит от усилий всех министерств и ведомств.

Разработкой договора в электронной форме занялся Минтруд совместно с Рострудом. Предполагается, что это позволит сократить финансовые и временные затраты дистанционных работников и работодателей на заключение договора. Кроме того, это нововведение повысит легальную занятость сотрудников, работающих удаленно.

работа

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика