Электронные трудовые договоры могут появиться в России в ближайшие полтора года. Об этом рассказала вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец, сообщает РИА Новости.

Как отметила вице-премьер, внедрение электронных договоров зависит от усилий всех министерств и ведомств.

Разработкой договора в электронной форме занялся Минтруд совместно с Рострудом. Предполагается, что это позволит сократить финансовые и временные затраты дистанционных работников и работодателей на заключение договора. Кроме того, это нововведение повысит легальную занятость сотрудников, работающих удаленно.