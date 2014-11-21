Добавочный труд: какие компенсации положены по закону за переработки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

По закону россияне должны трудиться не больше 40 часов в неделю. Однако многим из нас нередко нужно задерживаться на рабочем месте или приходить в офис в выходные дни. Какие компенсации положены за переработку, M24.ru выяснило в Госинспекции труда.

Сверхурочная работа

Начальство может заставить вас проводить "у станка" больше положенного только в двух случаях, обозначенных в Трудовом кодексе: при условии ненормированного рабочего дня и для сверхурочной работы.

Возможность ненормированного рабочего дня оговаривается заранее при заключении трудового договора. Дополнительные бонусы сотрудникам при этом остаются на усмотрение работодателя.

Если же по договору у вас стандартный 8-часовой рабочий день, то для того, чтобы "нагрузить" вас сверхурочно, работодателю понадобится ваше письменное согласие. Разумеется, на практике не всегда происходит так: задерживаются на работе обычно по устной просьбе руководства. Да и возиться с бумагами в условиях нехватки времени не совсем рационально.

Тем не менее, закон четко оговаривает моменты, когда сотрудника можно привлечь к сверхурочной работе без письменного согласия.

Например, письменного согласия не нужно, если ваша помощь требуется для предотвращения катастрофы или производственной аварии; при устранении непредвиденных коммунальных поломок, а также во время объявленного чрезвычайного или военного положения.

Что и говорить, в трудовой практике обычного офисного сотрудника такие обстоятельства могут возникнуть едва ли. Поэтому зачастую заставить вас задержаться на работе можно только с вашего письменного согласия. При этом вы можете отказаться без каких-либо последствий (на предотвращение катастроф и т.д. это не распространяется).

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Более того, работодатель обязан обосновать, почему сегодня нужно поработать дольше обычного.

Из статьи 99 Трудового кодекса РФ При необходимости выполнить работу, которая вследствие непредвиденной задержки <...> не могла быть закончена в течение установленной продолжительности рабочего времени, если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества<...>, либо создать угрозу жизни и здоровью людей.

При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников.

Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. При необходимости выполнить работу, которая вследствие непредвиденной задержки <...> не могла быть закончена в течение установленной продолжительности рабочего времени, если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества<...>, либо создать угрозу жизни и здоровью людей.При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников.Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. Отказ сотрудника от выполнения сверхурочных работ не может приравниваться к нарушению трудовой дисциплины.



При этом продолжительность сверхурочной работы не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан точно учитывать длительность переработок каждого сотрудника.

Закон запрещает задерживать на работе беременных и несовершеннолетних.

Кстати, сотрудники, не достигшие 16 лет, должны работать не более 24 часов в неделю, а те, кто моложе 18, - не более 35 часов. Также не более 35 часов в неделю могут работать инвалиды I и II групп. А сотрудники вредных производств - не более 36 часов в неделю.

Компенсация

Плюс сверхурочной работы в том, что она дополнительно оплачивается, причем за первые два часа должны платить в полтора раза больше, а за дальнейшее время - в два раза больше. Конкретные размеры оплаты могут оговариваться трудовым договором.

По желанию, вместо оплаты за сверхурочную работу можно получить дополнительный отдых, при чем не меньший, чем время переработки.

Работа в выходные и праздники

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается по обычному тарифу, а день отдыха оплате не подлежит. При этом компенсация за работу в выходные и праздники для сотрудников СМИ, актеров, кинематографистов и представителей других творческих профессий как правило может отличаться и отдельно оговаривается в трудовом договоре.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

А как на практике?

Юлия, маркетолог: "По договору у меня стандартная пятидневная рабочая неделя. И восьмичасовой рабочий день. Но это только на бумаге. Фактически же приходится почти ежедневно задерживаться на час-полтора и один-два раза в месяц выходить в выходные. О том, что я должна давать на это письменное согласие, слышу впервые. Никакого дополнительного вознаграждения за переработки ни мне, ни моим коллегам не платят. В нашей компании зарплата существенно выше, чем в среднем по рынку. И каждый понимает: чтобы получать такие деньги, надо идти на уступки работодателю".

Артем, сотрудник компании интернет-провайдера: "У меня часто случаются переработки и срочные вызовы в выходные. Нам не дают денежную компенсацию по итогам месяца, но переработки учитываются и идут в годовую премию".

Ольга, сотрудница проектного института: "Работать сверхурочно приходится нечасто, за это у нас доплачивают. Если человек выходит работать в выходной день, он получает отгул".