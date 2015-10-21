"Аэрофлот" готов трудоустроить шесть тысяч сотрудников "Трансаэро"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Аэрофлот" готов принять на работу шесть тысяч сотрудников "Трансаэро", а для обеспечения их занятости взять у перевозчика 34 самолета, но только при условии получения части маршрутов разорившейся авиакомпании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя "Аэрофлота".

"Компания "Аэрофлот" подтверждает принятые на себя обязательства по перевозке пассажиров "Трансаэро", возврату денежных средств и приему на работу 6 тысяч сотрудников при условии получения части направлений "Трансаэро", – сказал представитель авиаперевозчика.

Собеседник информагентства добавил, что после получения части этих маршрутов "Аэрофлот" сможет взять к себе 34 самолета из парка "Трансаэро", чтобы обеспечить занятость персонала.

"Трансаэро" полностью прекратит полеты с 26 октября

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Всего в настоящий момент перевезено около 1,9 миллиона пассажиров, на что "Аэрофлот" потратил около 17 миллиардов рублей.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

Ранее в СМИ была информация о покупке 51 процента акций "Трансаэро" совладельцем авиакомпании "Сибирь" (входит в группу S7 Airlines) Владиславом Филевым. Однако официального подтверждения о подписании соглашения ни в Минтрансе, ни в Росавиации на данный момент нет.