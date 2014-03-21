Проходка в Канны и газета к завтраку: как работает московский консьерж

Андрей Корыстов. Фото: m24.ru

Яркая киносказка "Отель "Гранд Будапешт" заявила о Уэсе Андерсоне как о режиссере, обладающем собственным – и очень колоритным – почерком. На этот раз создатель "Семейки Тененбаум" и "Королевства полной луны" рассказал зрителю историю благородного и честного отельного консьержа мсье Густава.

Если приглядеться, на костюме "обитающего" в 1930-х годах Густава можно увидеть скрещенные золотые ключики – знак того, что он принадлежит к международной ассоциации консьержей. Которая, между прочим, существует на самом деле: ее представители даже консультировали Андерсона по поводу деталей "Гранд Будапешта".

Чтобы узнать, есть ли в современном мире место густавскому благородству и преданности профессии, а также выяснить, как работают столичные обладатели почетных золотых ключей, корреспондент M24.ru отправился в старейший московский отель "Метрополь". Мы встретились с главным консьержем гостиницы и поговорили о всесильности представителей его профессии, аутентичности андерсоновского фильма и о том, почему компьютеру никогда не удастся заменить собой отельного "распорядителя".

Тот, кто все помнит

"Concierge": гласит табличка над угловой стойкой в лобби "Метрополя". За ней стоят люди почти всемогущие – именно они способны выбить для вас проходку на закрытие Каннского фестиваля или недоступный простому смертному билет на аншлаговую премьеру в "Большом". Разумеется, если вы – их гость.

На лацканах пиджака одного из мужчин, снующих за стойкой, красуются миниатюрные золотые ключики. "Скидку сделать получится? Билет нужен срочно", - к кому-то обращается он по телефону, попутно улыбаясь облокотившемуся на стойку клиенту.

Этого мужчину зовут Андрей Корыстов, и он – начальник службы консьержей "Метрополя". А по совместительству – еще и вице-президент российской секции "Золотых ключей консьержей" (Les Clefs d’Or).

– это не просто международная организация, объединяющая отельных профессионалов, но целое сообщество с собственными традициями и этикетом. Каждый из нескольких тысяч ее членов носит на лацканах скрещенные золотые ключики. Этот знак – не только предмет особой гордости, но и большая ответственность: консьержи "Золотых ключей" должны исполнять любые просьбы постояльцев и во всем помогать своим коллегам. "Золотые ключи" по-своему всесильны: их обладатели умеют решать любые проблемы парой звонков и могут похвастать миллионом полезных связей.



На дворе – пора конференций и выставок, а на часах полдень: в общем, свободных номеров "для показа" в отеле, как говорит Андрей, нет. Поэтому беседовать мы отправляемся в "золотую" гостиную, расположенную на третьем этаже.

Вместо помпезности, зачастую присущей пятизвездочным отелям, здесь, как и во всей гостинице, царит могучий дух старинного колорита. А еще "Метрополь" такой огромный и запутанный, что в нем, кажется, можно запросто заблудиться.

- Отель действительно не маленький. Это вы еще служебные помещения не видели – честно говоря, когда я начинал здесь работать, запоминал, что и где расположено, дней семь, - улыбается Андрей.

Если даже Андрею для запоминания "Метрополя" потребовалась целая неделя, обычный человек, скорее всего, не управился бы с этим делом и за две: у опытных консьержей память профессионально отменная. Им приходится держать в уме сотни лиц, имен, номеров, адресов, предпочтений, пожеланий, привычек.

- Наверное, у меня в голове есть специальный "диск", на который все это "записывается", - улыбается Андрей, когда я спрашиваю, как ему удается все это упомнить. – Впрочем, современные технологии значительно "смягчают" процесс запоминания. Мы сегодня, к примеру, часть предпочтений гостей вносим в гостиничную систему. Правда, я этим не всегда пользуюсь: недавно вот к нам приехал один из моих итальянских гостей, и я по привычке сказал коллегам, что ему каждое утро нужно доставлять в номер Corriere della Sera. Только потом вспомнил, что еще в прошлый приезд гостя забил информацию о газете в его профайл.

Тот, кто верен профессии

Вспоминая "Отель "Гранд Будапешт", Андрей улыбается. Говорит, фильм действительно здорово отражает тонкости профессии консьержа. Особенно удался Андерсону тонкий "отельный" юмор.

Помните, там момент такой был: девушка лобби-боя в опасности, он бежит ее спасать и с разбегу влетает в один из гостиничных номеров. Парень подбегает к двери, а на ней висит табличка "Do not disturb". У него ступор: сотрудник отеля не имеет права заходить в комнату, если на ее двери висит этот знак! Эта мысль у героя находится на подсознательном уровне. А тут вроде надо девушку спасать… В итоге он поборол в себе этот страх и все-таки ворвался в номер.

Андрей говорит, что у него самого профессиональные качества тоже уже в характере. С хорошими консьержами иначе и не бывает: если человек приходит на эту должность, он либо сразу понимает, что это "не его", либо остается в отеле навсегда.

Я начинал в 90-е в "Балчуге Кемпински". В те времена это была единственная, наверное, хорошая гостиница в Москве. Я был не лобби-боем, но швейцаром, затем подносчиком багажа. Потом меня перевели на должность ночного консьержа. Об этой профессии, надо сказать, тогда знали еще меньше, чем сейчас… Проработав год, я уехал в Китай и отошел от гостиничного бизнеса. Но я постоянно вспоминал о нем, так что когда вернулся, снова пошел работать консьержем. Я работал в "Шератоне", "Барвихе", создавал службу консьержей для Radisson Ройал ("Украина"), открывал InterContinental, а сейчас горжусь, что работаю в "Метрополе". О нашей профессии до сих пор известно не всем: когда я с гордостью говорю, что работаю консьержем, многие удивляются, просто не понимая, что я вообще делаю. Открываю двери? Храню ключи от гостиничных номеров? Сижу на вахте в подъезде? Надеюсь, благодаря фильму, о консьержах будут знать больше.

Хороших консьержей в Москве немного, и все они друг с другом знакомы. Андрей говорит, что отельный мир так тесен, что каждый раз, когда открывается новая гостиница, он знает всех, кого будут обзванивать, чтобы пригласить туда на должность шеф-консьержа или консьержа. Для сравнения, во всей российской секции "Золотых ключей" (а в нее входят и Москва, и Петербург, и Сочи, и Киев, и Ялта, и другие города) насчитывается всего 40 участников, а в одной только Франции – около 900.

Тот, кто незаменим

Недавно в некоторых гостиницах начали ставить разные электронные девайсы, которые "знают" адреса интересных ресторанов, карты городов, афишу интересных событий. Над людьми, которые уверены, будто подобные устройства смогут в будущем заменить консьержей, Андрей только посмеивается: его профессия – это ведь не только умение забронировать столик или заказать такси. Для своих гостей консьержи делают все: от простых задушевных разговоров до доставки необычных продуктов из других стран и покупки подарков родственникам.

Мы ведь не только заказываем такси, подыскиваем парикмахерские для собак или отправляем посылки постояльцев. Бывает и так, что гостю совсем ничего не нужно: он, к примеру, просто хочет поделиться со мной тем, какую кошку купил дочке. Люди буду ходить в плохой бар, если там есть хороший бармен. Именно поэтому компьютер никогда не сможет заменить консьержа. В Малайзии у нас как-то проходил ежегодный международный съезд "Золотых ключей". Генеральный директор одного производителя часов сказал тогда, что для него показатель хорошего отеля – это консьерж с золотыми ключами. Отели, по сути, мало чем отличаются друг от друга: в каждом есть кровать, чтобы поспать, и тарелка, чтобы поесть. Но все они различны по сервису, по человеческому фактору – а это главное. Хороший консьерж, профессиональный, опытный, разбирающийся в деталях – это душа отеля. И если в хорошем пятизвездочном отеле нет консьержа, это не хороший пятизвездочный отель.

В службе консьержей "Метрополя" еще у двоих человек, кроме Андрея, есть золотые ключики. И сюда, прямо как в андерсоновский "Гранд Будапешт", многие постояльцы приезжают исключительно ради его консьержей. А это ведь, пожалуй, лучшая оценка их деятельности.

Путь в Канны лежит через отель

В "Отеле "Гранд Будапешт" ассоциации "Золотые ключи" посвящена целая киноглава. Называется она "Скрещенные ключи", и ее члены с помощью нескольких звонков способны устранить абсолютно любую проблему.

Сейчас, говорит Андрей, поддерживать связь и решать вопросы можно еще быстрей. Технологии ведь идут вперед: и созвониться стало проще, да и интернетом воспользоваться можно.

Фильм, само собой, это фильм. Но работает все именно так, как в нем показано. Вот, например, звонят мне из другого московского отеля и говорят: у меня тут два человека гнут пальцы, хотят попасть на закрытие Каннского фестиваля. Готовы заплатить любые деньги. Я объясняю, что на закрытие Каннского фестиваля билетов не существует в природе: там есть только специальные приглашения, которые выписываются на определенных людей. Консьерж говорит, Андрей, помоги, мы знаем, но ты ведь можешь что угодно... Я звоню своему коллеге в Канны. Объясняю ситуацию, он просит перезвонить через два часа. Я набираю его номер через два с половиной, и Рожер мне говорит, что в пятницу в 18.00 два приглашения на мое имя будут лежать у него на стойке (закрытие, напомню, в субботу, а разговор наш происходит во вторник или среду). Спрашиваю, Рожер, сколько я тебе должен? А он отвечает, что раз ему они достались бесплатно, значит, и мне тоже за них платить не нужно.

Письма с фронта для шахматистки

Когда слушаешь истории консьержа, может сложиться ощущение, будто он только и делает, что исполняет безумные прихоти богатых постояльцев. Но это совсем не правда. У Андрея, к примеру, есть добрая, душевная и очень сентиментальная история, которой позавидовали бы, наверное, даже создатели программы "Жди меня". В ней есть все: война, погибший на фронте отец, случайные совпадения и, конечно же, всесильный консьерж.

Как-то раз к моей стойке подошел иностранец, который плохо говорил по-русски. Он дал мне имя и фамилию некоей женщины, утверждая, что ему очень нужно ее найти. Он, впрочем, совсем ничего о ней не знал: единственная "зацепка", которая, как надеялся гость, могла мне помочь, заключалась в том, что женщина эта была каким-то образом связана с... шахматами. Я спросил его, почему он ищет незнакомку? Оказалось, что в руки этого человека попали фронтовые письма ее отца, которые в свое время так и не дошли до адресатов. Мне удалось найти школу, в которой эта женщина - сейчас уже достаточно пожилая - когда-то работала учителем по шахматам. Директор, разумеется, не собирался делиться со мной личными контактами бывшего сотрудника, но я объяснил всю сентиментальность ситуации и оставил собственный номер. Женщина перезвонила мне буквально минут через двадцать. Оказалось, что она никогда не видела своего отца и знает о нем только по рассказам: тот ушел на фронт, с которого так и не вернулся. Молодой человек погиб в самом начале войны, и семье от него ни разу не пришло ни одной весточки. Взволнованная словами о том, что в отеле сидит мужчина, у которого есть фронтовые письма ее отца, женщина пообещала приехать в гостиницу через пару часов. Иностранец был в настоящем шоке: все спрашивал, как у меня получилось исполнить его просьбу? А я улыбался - в такие моменты я обычно говорю, что это все "магия "Золотых ключей". Когда женщина приехала в отель, они с моим гостем долго сидели в лобби и обнимались. По ее щекам катились слезы. Мужчина рассказал, что сам он - доктор из Германии, который учит русский и любит шахматы, а потому загорелся как-то идеей купить книгу русского гроссмейстера. Гроссмейстер этот был отцом этой самой женщины, которую он теперь нашел в Москве. Немец начал искать книжку на eBay и случайно наткнулся на итальянца, который за символическую цену распродавал письма фронтовиков (отец итальянца нашел рюкзак с почтой, которую не смогли доставить адресатам, и привез его с собой с фронта). Мой гость знал, что через несколько месяцев поедет в Москву на встречу врачей, и потому решил, что попытается как-нибудь разыскать здесь дочь шахматиста, о которой тот упоминал в своих письмах.

У Андрея, кажется, есть еще миллион историй - и таких же добрых, и более меркантильных. Чтобы узнать их все, понадобился бы не один час обстоятельных разговоров.

- Наверное, когда-нибудь я просто возьму и напишу книгу! - смеется Андрей.

Тот, у кого везде есть друзья

Итак, "Золотые ключи" - это не номинальная организация и никакой не профсоюз. Это нечто большее: консьержи ассоциации в любое время, в любом месте и с любой просьбой могут обратиться к одному из своих "отельных" братьев. У каждого из которых, разумеется, повсюду имеются собственные связи.

Связи появляются не заранее, пока ты еще лобби-бой или швейцар, а уже в процессе – когда человек становится консьержем. Открывается, к примеру, в городе новый ресторан. Мы можем, заинтересовавшись, туда сходить, а могут и они сами нам позвонить. Зовут, говорят, мол, приходите покушать. Им выгодно, чтобы консьержам понравились кухня и интерьеры. Ведь потом мы будем советовать хорошее место своим постояльцам.

Зрителю "Отеля "Гранд Будапешт" может показаться, что главному герою – мсье Густаву – слегка неудобно просить помощи у ассоциации, когда он попадает в беду. Будто бы благородный консьерж уверен, что "дергать за ниточки" можно исключительно ради помощи гостям. На самом деле это не так: консьержи используют связи как в бескорыстных целях – исполняя просьбы и предугадывая желания постояльцев, – так и в собственных интересах.

Герою фильма неудобно просить помощи у "Золотых ключей", скорее, просто из-за самой сложившейся у него ситуации – тюрьма, побег… На самом же деле может быть все, что угодно. Как-то раз у дочки одного моего хорошего гостя в Питере украли сумку с деньгами и документами. Он мне звонит, говорит, девочка там-то, я ничего не могу сделать... Я отвечаю, хорошо, пусть зайдет в гостиницу, допустим, "Талион". Звоню туда, говорю шеф-консьержу: сейчас к тебе придет такая-то девушка, дай ей 30 тысяч рублей под мою ответственность. Деньги тебе переведут в ближайшее время. Девочка зашла, ей все дали, из ситуации она вышла.

Обратная сторона медали

Работа консьержем – это, конечно, не один только мед, но немного еще и деготь. У стойки может выстроиться много постояльцев, каждый из которых хочет своего, может скопиться куча проблем и нерешенных дел. Бывает так, говорит Андрей, что несколько гостей одновременно требуют своего, буквально разрывая консьержа на части: одни просят показать, как пройти в Кремль, другие кричат, что им срочно нужен гид. И так далее. Консьерж же при этом должен все вопросы решать с неизменной улыбкой. Справиться с давлением под силу не каждому и найти способных - это целое искусство.

Обычно служба консьержей набирается так: ты наблюдаешь за теми, кто работает в отеле, смотришь, как они на что реагируют. Можешь иногда подкинуть тем, кто хорошо себя показывает, какую-нибудь задачку, посмотреть, как они с ней справятся. Помню, я работал в одном отеле, где команду консьержей набрали еще до моего прихода. Я заметил, что одна девушка, телефонный оператор, очень быстро все схватывает, на все живо и оперативно реагирует. Я приглядываюсь к ней, и чувствую, что она и сама заинтересована в работе консьержем: спрашивает, что да как. Позвал ее покушать. Мы посидели минут сорок, и я сказал: наверное, ты не поняла, но это было собеседование. Я тебя к себе беру.

"Золотые ключи" официально образовались в 1950-х, а их "основа" была заложена еще в 1920-х. Тогда восемь консьержей из Парижа решили плотно общаться, делиться полезной информацией и помогать друг другу. Сейчас консьержи с золотыми ключиками на лацканах есть более чем в 40 странах мира. Чтобы стать членом российской секции "Золотых ключей" (а в разных странах требования разные), нужно: - Не менее четырех лет проработать в пятизвездочном отеле, из них не менее трех – на позиции консьержа; - Быть "на виду" у профессиональной ассоциации; - Написать эссе и ответить на вопросы различных экзаменов; - Сделать презентацию на ежегодном собрании на российской секции. В ней консьерж должен рассказать, зачем ему



Тот, кто гордится своим призванием

Андрей производит впечатление не просто высококлассного профессионала, но человека, который до глубины души влюблен в свою работу. Это чувствуется во всем: в манере разговора, движениях, улыбке и блеске, которым сияют глаза Андрея, когда он говорит о себе как об обладателе заветных золотых ключиков.

Мне нравится, что я не офисный работник, что мне не нужно с 9.00 до 18.00 сидеть за столом. Да, приходя на работу, я знаю, что 60-70% моих дел сегодня займет рутина. Но еще я знаю, что сегодня обязательно произойдет что-нибудь необычное. Меня могут попросить о чем-то таком, что я пока не знаю, как сделать. Мне интересно, как я решу этот вопрос. Мне нравится, что я не офисный работник, что мне не нужно с 9.00 до 18.00 сидеть за столом. Да, приходя на работу, я знаю, что 60-70% моих дел сегодня займет рутина. Но еще я знаю, что сегодня обязательно произойдет что-нибудь необычное. Меня могут попросить о чем-то таком, что я пока не знаю, как сделать. Мне интересно, как я решу этот вопрос. Я решил стать консьержем, потому что представители этой профессии казались мне почти что всемогущими. Гости приходят к ним с различными вопросами, а они все решают. А еще, как и в фильме "Отель "Гранд Будапешт", человек с золотыми ключами, профессионал, который уже очень долго работает консьержем, – это ведь и правда душа отеля.

