Проходка в Канны и газета к завтраку: как работает московский консьерж

Андрей Корыстов. Фото: m24.ru
Яркая киносказка "Отель "Гранд Будапешт" заявила о Уэсе Андерсоне как о режиссере, обладающем собственным – и очень колоритным – почерком. На этот раз создатель "Семейки Тененбаум" и "Королевства полной луны" рассказал зрителю историю благородного и честного отельного консьержа мсье Густава.
Если приглядеться, на костюме "обитающего" в 1930-х годах Густава можно увидеть скрещенные золотые ключики – знак того, что он принадлежит к международной ассоциации консьержей. Которая, между прочим, существует на самом деле: ее представители даже консультировали Андерсона по поводу деталей "Гранд Будапешта".
Чтобы узнать, есть ли в современном мире место густавскому благородству и преданности профессии, а также выяснить, как работают столичные обладатели почетных золотых ключей, корреспондент M24.ru отправился в старейший московский отель "Метрополь". Мы встретились с главным консьержем гостиницы и поговорили о всесильности представителей его профессии, аутентичности андерсоновского фильма и о том, почему компьютеру никогда не удастся заменить собой отельного "распорядителя".
"Метрополь". Фото: m24.ru
Тот, кто все помнит
"Concierge": гласит табличка над угловой стойкой в лобби "Метрополя". За ней стоят люди почти всемогущие – именно они способны выбить для вас проходку на закрытие Каннского фестиваля или недоступный простому смертному билет на аншлаговую премьеру в "Большом". Разумеется, если вы – их гость.
На лацканах пиджака одного из мужчин, снующих за стойкой, красуются миниатюрные золотые ключики. "Скидку сделать получится? Билет нужен срочно", - к кому-то обращается он по телефону, попутно улыбаясь облокотившемуся на стойку клиенту.
Этого мужчину зовут Андрей Корыстов, и он – начальник службы консьержей "Метрополя". А по совместительству – еще и вице-президент российской секции "Золотых ключей консьержей" (Les Clefs d’Or).
"Золотые ключи" по-своему всесильны: их обладатели умеют решать любые проблемы парой звонков и могут похвастать миллионом полезных связей.
Андрей Корыстов. Фото: m24.ru
На дворе – пора конференций и выставок, а на часах полдень: в общем, свободных номеров "для показа" в отеле, как говорит Андрей, нет. Поэтому беседовать мы отправляемся в "золотую" гостиную, расположенную на третьем этаже.
Вместо помпезности, зачастую присущей пятизвездочным отелям, здесь, как и во всей гостинице, царит могучий дух старинного колорита. А еще "Метрополь" такой огромный и запутанный, что в нем, кажется, можно запросто заблудиться.
- Отель действительно не маленький. Это вы еще служебные помещения не видели – честно говоря, когда я начинал здесь работать, запоминал, что и где расположено, дней семь, - улыбается Андрей.
Если даже Андрею для запоминания "Метрополя" потребовалась целая неделя, обычный человек, скорее всего, не управился бы с этим делом и за две: у опытных консьержей память профессионально отменная. Им приходится держать в уме сотни лиц, имен, номеров, адресов, предпочтений, пожеланий, привычек.
- Наверное, у меня в голове есть специальный "диск", на который все это "записывается", - улыбается Андрей, когда я спрашиваю, как ему удается все это упомнить. – Впрочем, современные технологии значительно "смягчают" процесс запоминания. Мы сегодня, к примеру, часть предпочтений гостей вносим в гостиничную систему. Правда, я этим не всегда пользуюсь: недавно вот к нам приехал один из моих итальянских гостей, и я по привычке сказал коллегам, что ему каждое утро нужно доставлять в номер Corriere della Sera. Только потом вспомнил, что еще в прошлый приезд гостя забил информацию о газете в его профайл.
"Метрополь". Фото: m24.ru
Тот, кто верен профессии
Вспоминая "Отель "Гранд Будапешт", Андрей улыбается. Говорит, фильм действительно здорово отражает тонкости профессии консьержа. Особенно удался Андерсону тонкий "отельный" юмор.
Парень подбегает к двери, а на ней висит табличка "Do not disturb". У него ступор: сотрудник отеля не имеет права заходить в комнату, если на ее двери висит этот знак! Эта мысль у героя находится на подсознательном уровне. А тут вроде надо девушку спасать… В итоге он поборол в себе этот страх и все-таки ворвался в номер.
Андрей говорит, что у него самого профессиональные качества тоже уже в характере. С хорошими консьержами иначе и не бывает: если человек приходит на эту должность, он либо сразу понимает, что это "не его", либо остается в отеле навсегда.
Проработав год, я уехал в Китай и отошел от гостиничного бизнеса. Но я постоянно вспоминал о нем, так что когда вернулся, снова пошел работать консьержем. Я работал в "Шератоне", "Барвихе", создавал службу консьержей для Radisson Ройал ("Украина"), открывал InterContinental, а сейчас горжусь, что работаю в "Метрополе".
О нашей профессии до сих пор известно не всем: когда я с гордостью говорю, что работаю консьержем, многие удивляются, просто не понимая, что я вообще делаю. Открываю двери? Храню ключи от гостиничных номеров? Сижу на вахте в подъезде? Надеюсь, благодаря фильму, о консьержах будут знать больше.
Хороших консьержей в Москве немного, и все они друг с другом знакомы. Андрей говорит, что отельный мир так тесен, что каждый раз, когда открывается новая гостиница, он знает всех, кого будут обзванивать, чтобы пригласить туда на должность шеф-консьержа или консьержа. Для сравнения, во всей российской секции "Золотых ключей" (а в нее входят и Москва, и Петербург, и Сочи, и Киев, и Ялта, и другие города) насчитывается всего 40 участников, а в одной только Франции – около 900.
Тот, кто незаменим
Недавно в некоторых гостиницах начали ставить разные электронные девайсы, которые "знают" адреса интересных ресторанов, карты городов, афишу интересных событий. Над людьми, которые уверены, будто подобные устройства смогут в будущем заменить консьержей, Андрей только посмеивается: его профессия – это ведь не только умение забронировать столик или заказать такси. Для своих гостей консьержи делают все: от простых задушевных разговоров до доставки необычных продуктов из других стран и покупки подарков родственникам.
В Малайзии у нас как-то проходил ежегодный международный съезд "Золотых ключей". Генеральный директор одного производителя часов сказал тогда, что для него показатель хорошего отеля – это консьерж с золотыми ключами.
Отели, по сути, мало чем отличаются друг от друга: в каждом есть кровать, чтобы поспать, и тарелка, чтобы поесть. Но все они различны по сервису, по человеческому фактору – а это главное. Хороший консьерж, профессиональный, опытный, разбирающийся в деталях – это душа отеля. И если в хорошем пятизвездочном отеле нет консьержа, это не хороший пятизвездочный отель.
В службе консьержей "Метрополя" еще у двоих человек, кроме Андрея, есть золотые ключики. И сюда, прямо как в андерсоновский "Гранд Будапешт", многие постояльцы приезжают исключительно ради его консьержей. А это ведь, пожалуй, лучшая оценка их деятельности.
Путь в Канны лежит через отель
В "Отеле "Гранд Будапешт" ассоциации "Золотые ключи" посвящена целая киноглава. Называется она "Скрещенные ключи", и ее члены с помощью нескольких звонков способны устранить абсолютно любую проблему.
Сейчас, говорит Андрей, поддерживать связь и решать вопросы можно еще быстрей. Технологии ведь идут вперед: и созвониться стало проще, да и интернетом воспользоваться можно.
Я звоню своему коллеге в Канны. Объясняю ситуацию, он просит перезвонить через два часа. Я набираю его номер через два с половиной, и Рожер мне говорит, что в пятницу в 18.00 два приглашения на мое имя будут лежать у него на стойке (закрытие, напомню, в субботу, а разговор наш происходит во вторник или среду).
Спрашиваю, Рожер, сколько я тебе должен? А он отвечает, что раз ему они достались бесплатно, значит, и мне тоже за них платить не нужно.
Письма с фронта для шахматистки
Когда слушаешь истории консьержа, может сложиться ощущение, будто он только и делает, что исполняет безумные прихоти богатых постояльцев. Но это совсем не правда. У Андрея, к примеру, есть добрая, душевная и очень сентиментальная история, которой позавидовали бы, наверное, даже создатели программы "Жди меня". В ней есть все: война, погибший на фронте отец, случайные совпадения и, конечно же, всесильный консьерж.
Я спросил его, почему он ищет незнакомку? Оказалось, что в руки этого человека попали фронтовые письма ее отца, которые в свое время так и не дошли до адресатов.
Мне удалось найти школу, в которой эта женщина - сейчас уже достаточно пожилая - когда-то работала учителем по шахматам. Директор, разумеется, не собирался делиться со мной личными контактами бывшего сотрудника, но я объяснил всю сентиментальность ситуации и оставил собственный номер. Женщина перезвонила мне буквально минут через двадцать.
Оказалось, что она никогда не видела своего отца и знает о нем только по рассказам: тот ушел на фронт, с которого так и не вернулся. Молодой человек погиб в самом начале войны, и семье от него ни разу не пришло ни одной весточки. Взволнованная словами о том, что в отеле сидит мужчина, у которого есть фронтовые письма ее отца, женщина пообещала приехать в гостиницу через пару часов.
Иностранец был в настоящем шоке: все спрашивал, как у меня получилось исполнить его просьбу? А я улыбался - в такие моменты я обычно говорю, что это все "магия "Золотых ключей".
Когда женщина приехала в отель, они с моим гостем долго сидели в лобби и обнимались. По ее щекам катились слезы. Мужчина рассказал, что сам он - доктор из Германии, который учит русский и любит шахматы, а потому загорелся как-то идеей купить книгу русского гроссмейстера. Гроссмейстер этот был отцом этой самой женщины, которую он теперь нашел в Москве.
Немец начал искать книжку на eBay и случайно наткнулся на итальянца, который за символическую цену распродавал письма фронтовиков (отец итальянца нашел рюкзак с почтой, которую не смогли доставить адресатам, и привез его с собой с фронта). Мой гость знал, что через несколько месяцев поедет в Москву на встречу врачей, и потому решил, что попытается как-нибудь разыскать здесь дочь шахматиста, о которой тот упоминал в своих письмах.
У Андрея, кажется, есть еще миллион историй - и таких же добрых, и более меркантильных. Чтобы узнать их все, понадобился бы не один час обстоятельных разговоров.
- Наверное, когда-нибудь я просто возьму и напишу книгу! - смеется Андрей.
Тот, у кого везде есть друзья
Итак, "Золотые ключи" - это не номинальная организация и никакой не профсоюз. Это нечто большее: консьержи ассоциации в любое время, в любом месте и с любой просьбой могут обратиться к одному из своих "отельных" братьев. У каждого из которых, разумеется, повсюду имеются собственные связи.
Открывается, к примеру, в городе новый ресторан. Мы можем, заинтересовавшись, туда сходить, а могут и они сами нам позвонить. Зовут, говорят, мол, приходите покушать. Им выгодно, чтобы консьержам понравились кухня и интерьеры. Ведь потом мы будем советовать хорошее место своим постояльцам.
"Метрополь". Фото: m24.ru
Зрителю "Отеля "Гранд Будапешт" может показаться, что главному герою – мсье Густаву – слегка неудобно просить помощи у ассоциации, когда он попадает в беду. Будто бы благородный консьерж уверен, что "дергать за ниточки" можно исключительно ради помощи гостям. На самом деле это не так: консьержи используют связи как в бескорыстных целях – исполняя просьбы и предугадывая желания постояльцев, – так и в собственных интересах.
Как-то раз у дочки одного моего хорошего гостя в Питере украли сумку с деньгами и документами. Он мне звонит, говорит, девочка там-то, я ничего не могу сделать... Я отвечаю, хорошо, пусть зайдет в гостиницу, допустим, "Талион". Звоню туда, говорю шеф-консьержу: сейчас к тебе придет такая-то девушка, дай ей 30 тысяч рублей под мою ответственность. Деньги тебе переведут в ближайшее время. Девочка зашла, ей все дали, из ситуации она вышла.
Обратная сторона медали
Работа консьержем – это, конечно, не один только мед, но немного еще и деготь. У стойки может выстроиться много постояльцев, каждый из которых хочет своего, может скопиться куча проблем и нерешенных дел. Бывает так, говорит Андрей, что несколько гостей одновременно требуют своего, буквально разрывая консьержа на части: одни просят показать, как пройти в Кремль, другие кричат, что им срочно нужен гид. И так далее. Консьерж же при этом должен все вопросы решать с неизменной улыбкой. Справиться с давлением под силу не каждому и найти способных - это целое искусство.
Андрей Корыстов. Фото: m24.ru
Помню, я работал в одном отеле, где команду консьержей набрали еще до моего прихода. Я заметил, что одна девушка, телефонный оператор, очень быстро все схватывает, на все живо и оперативно реагирует. Я приглядываюсь к ней, и чувствую, что она и сама заинтересована в работе консьержем: спрашивает, что да как. Позвал ее покушать. Мы посидели минут сорок, и я сказал: наверное, ты не поняла, но это было собеседование. Я тебя к себе беру.
Чтобы стать членом российской секции "Золотых ключей" (а в разных странах требования разные), нужно:
- Не менее четырех лет проработать в пятизвездочном отеле, из них не менее трех – на позиции консьержа;
- Быть "на виду" у профессиональной ассоциации;
- Написать эссе и ответить на вопросы различных экзаменов;
- Сделать презентацию на ежегодном собрании на российской секции. В ней консьерж должен рассказать, зачем ему ключи и что он может для них сделать;
- Побеседовать с исполнительным комитетом российских "Золотых ключей";
- За претендента на звание консьержа с золотыми ключами должны поручиться два их действующих обладателя.
Тот, кто гордится своим призванием
Андрей производит впечатление не просто высококлассного профессионала, но человека, который до глубины души влюблен в свою работу. Это чувствуется во всем: в манере разговора, движениях, улыбке и блеске, которым сияют глаза Андрея, когда он говорит о себе как об обладателе заветных золотых ключиков.
Я решил стать консьержем, потому что представители этой профессии казались мне почти что всемогущими. Гости приходят к ним с различными вопросами, а они все решают.
А еще, как и в фильме "Отель "Гранд Будапешт", человек с золотыми ключами, профессионал, который уже очень долго работает консьержем, – это ведь и правда душа отеля.
Подготовила Анна Теплицкая
Сайты по теме