Forbes составил список самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководители государственных компаний возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в России по версии журнала Forbes.

В первую тройку вошли: председатель правления ВТБ Андрей Костин с 30 миллионами долларов США, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер с 25 миллионами долларов и президент "Роснефти" Игорь Сечин, который получает тоже 25 миллионов долларов США ежегодно.

Также в рейтинг вошли руководители "большой тройки" операторов сотовой связи: президент МТС Андрей Дубовсков занял 12-е место, генеральный директор "Вымпелком" ("Билайн") Антон Кудряшов – 14-е, а глава "Мегафон" Иван Таврин – 24-е место.

Как сообщает РИА Новости, ВТБ опровергает данные о доходе лидера рейтинга Андрея Костина. По словам представителя банка, за отчетный период все топ-менеджеры и ключевые сотрудники заработали около 190 миллионов долларов США, что ставит под сомнение указанный в рейтинге доход главы правления.

В своей методике оценки аналитики использовали отчетность компаний, опросы специалистов по подбору персонала, а также суммы выплат, бонусов и процентов от прибыли.