Где в США живут эмигранты из России

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Автор видео блога “Русская Америка” Юрий Моша рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", где в Штатах больше всего русских.

"Грин-карта – это неограниченный по сроку вид на жительство. Обладатели грин-карты в следующем году могут приехать в Америку, работать и жить там. Как правило, эти люди уже имеют планы и понимают, чем они будут там заниматься. Я не видел, чтобы россияне оттуда массово уезжали, в основном все остаются. Брайтон-Бич – самый знаменитый район в Нью-Йорке, где живут русские, но не самый густонаселенный. Много наших соотечественников живет в Южном Бруклине. На Манхеттене живут русские, которые побогаче", – пояснил он.

Эксперт – об эмиграции русских в США

Напомним, что в этом году рекордное количество наших соотечественников обратились за постоянным видом на жительство в Штатах, однако России выделили всего четыре тысячи грин-карт.Добавим, по данным Госдепартамента США, сотни тысяч россиян получают рабочие и студенческие визы, которые дают право на временное пребывание в США.

В этом году более 75 тысяч россиян получили вид на жительство в Европе. Это на четверть больше, чем пять лет назад. Примерно такими же темпами растет поток эмигрантов в Израиль.

По данным недавнего опроса "Левада-Центра", за рубеж готовы уехать 18% россиян. При этом более 70% сказали, что отрицательно относятся к США и западным ценностям.

Ранее m24.ru сообщало, что московские власти до конца года начнут собирать материал для разработки Стратегии национальной политики города. В интернете появится специальный портал, на котором москвичи смогут оставить свои предложения о том, какой должна быть национальная политика столицы. Она, в частности, будет включать сохранение русской культуры и повышение терпимости ко всем народам.

По данным переписи населения 2010 года, в Москве проживают около 80 национальностей. 91,6 процент населения - русские, по 1,4 процентов - татар и украинцев, 1 процент москвичей - армяне. Остальные национальности представлены в Москве численностью менее 1 процента от общего населения.