Порядка 425 тысяч патентов на работу получили мигранты в 2015 году

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

С начала года в столице трудовым мигрантам выдали порядка 425 тысяч патентов на работу, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Помимо этого, для мигрантов провели 117 тысяч медицинских обследований и 419 тысяч тестирований на знание русского языка.

В 2015 году стоимость патента в Москве составляла 4000 рублей в месяц, а с 1 января он будет стоить 4200 рублей. Ожидается, что в 2016 году поступления в бюджет города увеличатся еще на 5 процентов.

Всего с начала года от продажи трудовых патентов в городской бюджет поступило 10 миллиардов рублей, что в четыре раза превышает прошлогодний показатель.

Ранее m24.ru сообщало, что квота на иностранных работников в России в следующем году снизится на 22,4 процента по сравнению с годом текущим и составит 213 929 человек.

Как было сказано в постановлении правительства, одобренная квота позволит "удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных иностранных работников" и "реализовать инвестиционные проекты", в том числе проектирование и строительство объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.