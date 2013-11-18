Мигрантов перестанут регистрировать в "резиновых" квартирах

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная миграционная служба (ФМС) откажется регистрировать мигрантов в «резиновых» квартирах. Как рассказали M24.ru в УФМС по Северо-Восточному округу, "обкатывать" механизм отказа будут в двух районах столицы – Бибирево и Отрадное. Заммэра Москвы по социальном вопросам Леонид Печатников заявил M24.ru, что столичные власти направят в Мосгордуму поправки в федеральное законодательство, запрещающие регистрировать в квартире мигрантов, если нарушается норма 6 кв. метров жилой площади на человека. Таким образом, в средней однушке нельзя будет "прописать" в общей сложности более трех человек, в двушке – 5 – 6 человек. "Наш пакет поправок по миграции должна будет рассмотреть Московская городская дума, я очень надеюсь, что предложение по закреплению этой нормы будет поддержано", – отметил Печатников.

Руководитель УФМС по Москве Ольга Кириллова рассказала M24.ru, что точного определения "резиновых" квартир у ведомства нет. "Для себя мы таковыми считаем квартиры, в которых зарегистрировано более 20 человек", - пояснила она.

По словам Кирилловой, сейчас точки расселения мигрантов УФМС выявляет с помощью собственной информационной базы и передает данные в полицию.

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев завил, что в столичный парламент поправки, предложенные мэрией, пока не поступали. "Но мы готовы поддержать возвращение нормы общежития в российское законодательство", - сказал он.

При этом, по словам депутата, нужны поправки именно в федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан", чтобы ужесточение норм касалось только мигрантов. "В прошлом году ФМС предлагала поправки в Жилищный кодекс, но тогда это создало бы проблемы для граждан России, которые регистрируют родственников", - напомнил Антонцев.

Депутат добавил, что сейчас в городском и федеральном законодательстве нет норм, которые ограничивали бы право собственников регистрировать в своей квартире иностранных граждан. С начала года в Москве было выявлено несколько тысяч "резиновых" квартир.

Отметим, что предложения ограничить число зарегистрированных жильцов уже неоднократно поступали в Госдуму. Осенью прошлого года норму в 6 кв. метров в качестве поправок к Жилищному кодексу внесла ФМС России, однако проект был отклонен. В октябре этого глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая внесла на рассмотрение парламента законопроект, который позволяет регистрацию иностранца в квартире лишь при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения, которая для московских квартир составляет 10 квадратных метров на человека. Документ будет рассматриваться в первом чтении в конце декабря.

Напомним, московские власти намерены внести целый пакет поправок в федеральное законодательство о мигрантах. Среди них – ограничение въезда в Россию семей иностранцев и запрет на выдачу квот недобросовестным работодателям.

Дарья Миронова