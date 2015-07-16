Эксперты не советуют писать в резюме слово "стрессоустойчивость"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Руководитель направления исследований Superjob.ru Павел Лебедев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что нельзя писать в резюме, какие слова раздражают рекрутеров и как правильно указывать уровень зарплаты.

"Чаще всего рекрутеров раздражают такие слова, как "коммуникабельность" и "стрессоустойчивость". Каждый второй кандидат будет об этом говорить. Напишите, что вы можете без устали говорить два часа. Будьте оригинальнее. Если вы претендуете на вакансию менеджера по продажам, скажите, что вы можете продать ручку или снег эскимосу. Помимо этого рекрутеров раздражает, когда соискатели просят им не звонить", – пояснил он.

По словам эксперта, не следует писать про ответственность и обучаемость, поскольку этими качествами должны обладать все сотрудники.

Вместо слов "я самый лучший" или "я все умею и могу" лучше рассказать о своих конкретных достижениях.

Также важно правильно подавать свои увлечения и хобби. "Если вы любите экстремальные виды спорта, подавайте это как способность к неординарным поступкам, а не то, что работодатель рискует потерять сотрудника", – отметил Лебедев.

Рассказывая об опыте работы, не стоит соблюдать хронологию в прямом порядке, лучше сначала написать про последнее место работы.

Что касается требуемой зарплаты, лучше всего указывать ее в рыночном диапазоне.

Другой важный момент при поиске работы – расширение квалификации. "Она может быть в двух областях: когда человек просто расширяет свои компетенции. Например, нужно всегда стремиться осваивать новые технологии. Вторая история: когда вы понимаете, что уровень окладов или количество вакансий в этой сфере сократилось, и расширяете свой диапазон. Если вы журналист, освойте html-верстку, начните фотографировать", – добавил Лебедев.