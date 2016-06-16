Почему мужчины зарабатывают больше женщин

Фото: YAY/ТАСС

Мужчины в России зарабатывают больше женщин. Их доходы в среднем на 27 процентов выше. К такому выводу пришли специалисты Росстата.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что разница в зарплатах объясняется скорее переработками и большей загрузкой мужчин на работе.

"По нашим исследованиям мы не видим такую разницу в зарплатах. Скорее такая тенденция есть в ожидаемых зарплатах. Это то, чего хотят люди. Если мы рассматриваем какую-то позицию, например, маркетолога в компании у женщины и мужчины, у них зарплаты идентичные. Различия в зарплатах могут быть связаны с переработками и большей загрузкой", – пояснила она.

Эксперт добавила, что карьерный путь у мужчин обычно короче, чем у женщины из-за того, что она делает паузу на декрет. "Например, мужчина какую-то зарплату достигает за три года, а женщина – за пять лет", – отметила Игнатова.

Согласно данным Росстата, представители "сильного пола" чаще работают сверхурочно и ездят по командировкам. При этом большая часть женщин стремиться удачно выйти замуж, а не строить карьеру.

