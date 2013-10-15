В столице предлагают создать дополнительный центр содержания мигрантов

В Мосгордуме прошли слушания о событиях в районе Бирюлево Западное

Глава Управления федеральной миграционной службы по Москве Ольга Кириллова предложила создать в городе дополнительный центр содержания нелегальных мигрантов. Она заявила, что действующего учреждения, рассчитанного всего на 400 мест, для столицы уже не достаточно.

"Центр содержания, рассчитанный на 400 мест, не отражает потребностей города. Крайне необходимо создать центр, который примет еще, как минимум, 2 тысячи иностранцев", - сообщила Кириллова во вторник, 15 октября, на совещании в Мосгордуме.

По мнению главы столичного УФМС, именно недостаточное количество мест в действующем центре является основной причиной того, что с мигрантами не работают так, как положено по российскому законодательству.

"Порядка 30 физических лиц привлекались к ответственности во время рейдов на овощебазе в районе Бирюлево. Можно было бы привлечь больше, но их некуда отвозить. Полиция помещает задерженных - на свой страх и риск - в камеры для нарушителей административного законодательства. Нужны вместительные центры", - добавила Кириллова.