Заниматься домашним хозяйством готовы четверть российских мужчин

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Четверть российских мужчин готовы заниматься домашним хозяйством в кризис, если зарплаты жены хватит на все расходы. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра Superjob.

Руководитель управления исследований Superjob Павел Лебедев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что количество российских мужчин, желающих заниматься домашним хозяйством, всегда одинаково и не зависит от экономической обстановки.

"Эта цифра довольно стабильна, никаких особых сдвижек мы в этом плане не видим. Мы проводим это исследование не в первый раз. Всегда около пятой части или четверти мужчин говорят, что они в принципе готовы заняться домашним хозяйством, если жена возьмет на себя функцию добытчика.

С одной стороны, кажется, что это некое нарушение нормы. Но бывают ситуации, когда мужчина долгое время обеспечивал семью и у него есть потребность передохнуть", – пояснил он.

Четверть российских мужчин хотят стать домохозяевами – эксперт

Эксперт добавил, что вести домашние дела больше склонны мужчины в возрасте.

"С возрастом мужчина накапливает опыт ведения домашнего хозяйства, и у него могут быть другие реакции на этот вопрос. У молодежи больше доминирует традиционная установка, что мужчина должен содержать семью", – добавил он.

Как пишут "Известия", всего было опрошено 1,6 тысячи женатых мужчин из 220 населенных пунктов. Вопрос звучал так: "Готовы ли вы оставить работу и заняться домашним хозяйством, если заработок вашей жены будет покрывать все расходы семьи?"

В результате 26 процентов мужчин выразили готовность заняться домашними делами, 64 процентов ответили отрицательно и еще 10 процентов затруднились ответить. Бросить работу чаще всего соглашались мужчины с доходом до 35 тысяч рублей и в возрасте от 35 до 44 лет.