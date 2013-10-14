Работодатели смогут обучить сотрудников 30 профессиям за счет бюджета

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти компенсируют затраты работодателей на обучение сотрудников рабочим профессиям, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В частности, будут возмещены затраты организаций, связанные с получением их работниками среднего профессионального образования в учебных заведениях города. При этом для получения субсидии необходимо наличие специальности в перечне приоритетных профессий рабочих и должностных служащих, содержащем более 30 специальностей.

На субсидии из городского бюджета выделено 250 миллионов рублей.

Для получения компенсации компании должны до 15 ноября подать заявку в департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.