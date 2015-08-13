Около 40 тысяч мигрантов выдворены в этом году из Москвы – ФМС

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Почти 40 тысяч иностранных граждан выдворены в этом году из Москвы за нарушение российского законодательства, сообщил заместитель главы столичного управления ФМС Дмитрий Сергиенко. Более 74 тысячам закрыт въезд на территорию России.

За последние годы всеми территориальными органами ФМС запрещен въезд в страну почти 1,5 миллиона иностранцев, передает "Интерфакс". С начала этого года в Москве на физических и юридических лиц наложены штрафы на сумму 617 миллионов рублей за привлечение к трудовой деятельности нелегальных мигрантов.

По состоянию на 10 августа, в бюджет Москвы поступило более 5 миллиардов рублей авансовых платежей по патентам, которые дают право трудовым мигрантам из безвизовых стран работать в столице. Всего с начала год выдано 320 тысяч патентов, отметил Сергиенко.

"Правительством Москвы создан многофункциональный миграционный центр в Сахарово, который является организацией, уполномоченной на прием и подготовку документов для оформления патентов и передачу их для утверждения в миграционную службу. Решена ключевая задача – центр находится за пределами столицы, никаких жалоб от москвичей нет. За счет создания центра удалось разрушить систему посредников, мигранты к ним больше не идут", – заявил представитель ФМС.

Ранее Сергей Собянин поручил усилить контроль за нелегальными мигрантами в столице. По словам мэра Москвы, столичные власти создали надлежащие условия для получения иностранцами патентов, однако предложенную процедуру соблюдают не все приезжие.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва может устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Новая стоимость патента в Москве составляет 4 тысячи рублей.