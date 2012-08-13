Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Работа

13 августа 2012, 16:50

Половина населения РФ работает не по специальности - Росстат

работа опросы Росстат

По данным Росстата, по специальности работают только 40% россиян. Поскольку не всем пригодилась их профессия, очень популярны в стране курсы переквалификации

Лишь 40% занятого населения России работает по полученной специальности. 10% россиян работает по специальности, близкой к полученной. При этом около 87% трудоспособного населения имеет подтвержденную документом специальность.

Такие данные сообщил замруководителя Росстата Константин Лайкам на пресс-конференции, посвященной результатам исследования рынка труда, передает ИТАР-ТАСС.

Процентная доля работников, получивших подготовку по новой профессии, не связанной с полученной специальностью, составляет треть от общего числа.

Эксперты полагают, что производительность труда в России может быть повышена, в первую очередь, за счет повышения качества рабочих мест и качества управленческой деятельности. Данные Росстата показали, что 75% опрошенных недовольны уровнем зарплаты, 36% респондентов не устраивают условия труда. Главным способом трудоустройства более 50% опрошенных назвали личные знакомства.

По мнению экспертов, неудовлетворенность зарплатой приводит к снижению количества работающих по специальности. По этой причине россияне жертвуют собственным профессиональным ростом и качеством условий работы, что сказывается на производительности труда.

Кроме того, специалисты считают, что возможное увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию несет серьезный социальный риск. В группу риска попадает порядка 15 миллионов человек.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать