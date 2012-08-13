Половина населения РФ работает не по специальности - Росстат

По данным Росстата, по специальности работают только 40% россиян. Поскольку не всем пригодилась их профессия, очень популярны в стране курсы переквалификации

Лишь 40% занятого населения России работает по полученной специальности. 10% россиян работает по специальности, близкой к полученной. При этом около 87% трудоспособного населения имеет подтвержденную документом специальность.

Такие данные сообщил замруководителя Росстата Константин Лайкам на пресс-конференции, посвященной результатам исследования рынка труда, передает ИТАР-ТАСС.

Процентная доля работников, получивших подготовку по новой профессии, не связанной с полученной специальностью, составляет треть от общего числа.

Эксперты полагают, что производительность труда в России может быть повышена, в первую очередь, за счет повышения качества рабочих мест и качества управленческой деятельности. Данные Росстата показали, что 75% опрошенных недовольны уровнем зарплаты, 36% респондентов не устраивают условия труда. Главным способом трудоустройства более 50% опрошенных назвали личные знакомства.

По мнению экспертов, неудовлетворенность зарплатой приводит к снижению количества работающих по специальности. По этой причине россияне жертвуют собственным профессиональным ростом и качеством условий работы, что сказывается на производительности труда.

Кроме того, специалисты считают, что возможное увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию несет серьезный социальный риск. В группу риска попадает порядка 15 миллионов человек.