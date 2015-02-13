Центр для мигрантов в Царицыне закроют из-за жалоб жителей района

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Сергей Собянин поручил до конца марта закрыть в Царицыне центр тестирования мигрантов на знание русского языка. Это связано с многочисленными жалобами жителей района, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Поручение закрыть центр для мигрантов мэр дал руководителю департамента региональной безопасности Алексею Майорову на оперативном совещании. Там обсуждалась криминогенная обстановка в городе. Сергей Собянин обратил внимание частые обращения жителей по поводу работы центра в районе улицы Бехтерева.

"Учитывая, что там расположено много социальных объектов и количество мигрантов превышает вместимость территорий, нужно закрыть центр, а также принять меры, чтобы избежать конфликтов с жителям района", - подчеркнул мэр Москвы.

Ранее жители Царицына неоднократно выражали в СМИ недовольство работой центра тестирования мигрантов, который открылся там в январе. Центр располагается рядом со школой. Кроме того, горожане жаловались на несоблюдение мигрантами элементарных санитарных норм.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко сообщила M24.ru, что у Центра тестирования мигрантов на улице Бехтерева есть сложности, связанные с тем, что учреждение находится внутри жилого района. "Там необходимо организовать правильно систему транспортного движения. Мы вызвали сотрудников ГИБДД на место. Важно, чтобы мигранты, которые приезжают сдавать экзамены, не занимали парковочные места во дворах местных жителей и не ставили машины в неположенных местах", - отметила Святенко.

Также она рассказала, что существует электронная запись на экзамены, но не все могут ей воспользоваться. "Также мы обратились в Сбербанк с просьбой установить в центре мобильное отделение по оплате квитанций, потому что сейчас у мигрантов есть сложности с оплатой услуг центра. Банка рядом нет", - подчеркнула депутат.

Напомним, в январе открылся и новый центр для мигрантов в Новой Москве. Прежний, находившийся в Бибиреве, закрылся. Москвичи жаловались на неудобства от такого соседства. Теперь оформить все необходимые документы приезжие могут в деревне Сахарово, в 50 километрах от МКАД.