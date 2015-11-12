Форма поиска по сайту

12 ноября 2015, 00:03

Более 1000 украинцев могут получить вид на жительство в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Более 1000 украинцев могут подать заявление на получение вида на жительство в Москве: они успешно прошли комиссию по русскому языку. Об этом в интервью m24.ru рассказала начальник столичного УФМС Ольга Кириллова. При этом чиновница напомнила, что с 1 ноября все проживающие в Москве граждане Украины обязаны определиться со своим статусом. Исключение сделают только для переселенцев с юго-востока республики, где продолжаются боевые действия.

"Граждане соседней страны могут пройти собеседование на знание русского языка. Решение комиссии о признании носителем русского языка предоставит возможность заявителю подать заявление на вид на жительство в Российской Федерации, а в дальнейшем – приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В отношении граждан Украины комиссией принято более 1000 положительных решений", – сказала Кириллова.

Она добавила, что в этом году значительная часть квоты разрешений на временное проживание была предоставлена гражданам Украины. И сегодня в Москве проживает порядка 400 тысяч украинцев. Но теперь им необходимо определиться со своим правовым статусом.

"До 1 ноября жители Украины на территории Москвы находились на льготных условиях, срок пребывания продлевался по обращению. Однако с 1 ноября украинцы, в том числе, проживающие в Москве, должны определиться со своим правовым статусом, исключение сделано только для граждан юго-востока Украины", – пояснила Кириллова.

Кириллова добавила, что у граждан Украины есть множество вариантов законного пребывания на территории России, в том числе в столице. Это может быть патент, если цель пребывания – работа. К тому же они могут оформить временное проживание, временное убежище, удостоверение участника программы добровольного переселения или получить вид на жительство, а впоследствии – гражданство.

Ранее сообщалось, что в 2015 году тест на знание русского языка пройдут порядка 3,4 миллиона иностранцев. Для участия в испытании иностранец должен подать заявление в организацию, проводящую тестирование. Экзамен проводится не позднее, чем через десять дней после этого. Комплексный экзамен проводится в письменной форме с использованием компьютерных технологий. Такое тестирование длится 60 минут. Сегодня в России функционирует 334 курса по обучению иностранцев русскому языку, истории и основам законодательства. Из них 108 созданы при непосредственной поддержке ФМС.

Напомним, из-за вооруженного конфликта на Украине в Россию потянулся поток вынужденных переселенцев. В прошлом году власти получили порядка 275 тысяч просьб о предоставлении убежища. В августе для граждан Украины был продлен льготный период пребывания на территории России, когда мигранты могли подать просто заявление, чтобы остаться в стране на более длительный срок.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УФМС ПО МОСКВЕ ОЛЬГОЙ КИРИЛЛОВОЙ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Виталий Воловатов, Светлана Казанцева

