Глава УФМС: "Москва плотно заселена. Мы предлагаем украинцам другие регионы"

В 2015 году мигрантам упростили возможность легально трудиться в Москве. Сейчас они могут купить патент и не тратить силы на получение разрешения на работу. В начале 2015 года в деревне Сахарово в ТиНАО открылся миграционный центр, где иностранцы могут пройти все необходимые процедуры, получить документы и встать на миграционный учет. Как отразились все эти меры на легализации мигрантов, когда гастарбайтеры смогут оформить патент за один день, сколько человек добивается права на временное проживание в Москве, что делать украинцам после 1 ноября – обо всем этом рассказала в интервью m24.ru начальник УФМС России по Москве Ольга Кириллова.

– Ольга Евгеньевна, снижается ли количество нелегальных мигрантов в Москве?

– Я точно могу сказать, что число нелегальных мигрантов на территории Москвы значительно снизилось. Что мне позволяет делать такие выводы? Например, результаты проведенных проверочных мероприятий. Недавно в Западном округе на стройке правоохранительные структуры – ФСБ, ГУ МВД – провели проверку документов у 500 трудовых мигрантов в рамках регулярной городской операции "Мигрант". Нарушителей оказалось 10 человек. В конце октября по телевидению прошел нашумевший сюжет про задержание граждан Таджикистана, хранивших, возможно, экстремистскую литературу. Под подозрением оказалось 152 человека. Однако лишь у шести документы были не в порядке. Даже по результатам двух этих проверок можно сделать вывод, что число нелегальных мигрантов снизилось.

– Почему количество нелегальных мигрантов снизилось?

– С одной стороны, действующее законодательство позволяет нам эффективно бороться с нелегальной миграцией, с другой – предоставляет мигранту возможности для легального осуществления трудовой деятельности в России. С 1 января 2015 года в многофункциональном миграционном центре в Сахарове на территории ТиНАО можно оформить патент на работу как у юридических, так и у физических лиц без учета квоты.

– Сколько человек ежедневно проходит через центр в Сахарове?

– Ежедневно в среднем до тысячи человек, но центр может принять больше. Когда центр создавался, многие утверждали, что деньги тратятся впустую, вложенные средства не окупятся, поскольку здание расположено очень далеко. Но все получилось. Сегодня в центре нет очередей. Иностранцы могут встать на миграционный учет, пройти медкомиссию, сдать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России, получить любую консультацию, подать пакет необходимых документов и, наконец, оплатить патент.

– Иностранцев дальнего зарубежья не планируете направлять в этот центр?

– Планируем, но после открытия нового стационарного здания. Оно сможет принимать пять тысяч человек в сутки. Пока же принимаем только представителей ближнего зарубежья. Представителей дальнего зарубежья, которые получают разрешение на работу, переведем уже в новое красивое здание. Надеюсь, что это случится в следующем году.

– Центр находится действительно далеко, как вы работаете над транспортной доступностью?

– От метро "Аннино" организован специализированный автобус, до центра можно также доехать на маршрутке или такси. После завершения расширения Калужского и Симферопольского шоссе ситуация станет еще лучше. Все направлено на то, чтобы и местные жители не страдали, а иностранным гражданам было комфортно добираться до ТиНАО.

– А как местные жители могли пострадать?

– Ежедневный поток мигрантов в Сахарове достаточно большой, и для местных жителей пользование общественным транспортом могло быть затруднено. Поэтому чтобы не рисковать, правительство Москвы решило ввести специализированные автобусы. Это было правильное решение, жалоб от местных жителей мы не получаем.

– Кто будет работать в новом здании, жители ТиНАО?

– Да, здесь будут работать врачи, учителя, охранники, сотрудники полиции, УФМС и даже повара, потому что запланирована организация точек общепита. Для ТиНАО это новые рабочие места, а значит, правильный вектор развития территории. У иностранцев, надеюсь, также останутся хорошие впечатления о центре.

– Сколько времени человек будет проводить в миграционном центре, чтобы получить разрешительные документы на работу?

– Мы ставим перед собой задачу оформления патента для осуществления трудовой деятельности за один день. Пока технической возможности для решения этой задачи нет. Эта процедура по установленным законом срокам занимает 10 дней. Сократить сроки – непростая задача, и решать ее нужно совместно разным ведомствам: УФМС по Москве, налоговой службе, федеральному казначейству, правительству Москвы, полиции и ФСБ. Думаю, что, когда будет создана возможность проверки документов мигранта в режиме онлайн, мы начнем оказывать услуги как можно быстрее.

– Вы сказали, что ежедневно центр в Сахарове принимает тысячу мигрантов, при этом рассчитан на большее количество человек. Означает ли это, что мигрантов в Москве стало меньше?

– Нет, общее число мигрантов не снизилось, а число въезжающих даже увеличилось. Миграционного кризиса в столице точно нет. Действительно сократилось число мигрантов, обратившихся за разрешительными документами – патентами и разрешениями на работу. И это объяснимо. Дело в том, что с 1 января текущего года гражданам Армении, а гражданам Киргизии – с 12 августа, упростили пребывание в России в связи с вступлением указанных государств в Евразийский экономический союз.

В настоящее время им не нужно получать разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности. Представителей этих государств у нас работает много, поэтому количество обращений за патентом заметно снизилось. Традиционно число мигрантов снижается перед новым годом, когда они, заработав деньги, отправляются к семьям на праздники.

– Сколько сейчас стоит патент и будет ли меняться цена?

– Авансовый платеж в виде налога на доход физического лица составляет 4000 рублей в месяц. Размер платежа зависит от того, в каком субъекте Российской Федерации трудится мигрант и от потребностей рынка в рабочей силе. Если трудовых мигрантов становится слишком много и они занимают потенциальные рабочие места россиян, то размер платежа может быть увеличен. Если рабочих рук не хватает, то, наоборот, снижен.

– Сколько в Москве сейчас пребывает украинцев? Какой у них статус?

– В Москве сейчас находятся граждане Украины, которые приехали работать и получили для этого патент; граждане, ищущие временное убежище и имеющие близких родственников, постоянно проживающих в Москве, которые могут предоставить им жилье и поддержать материально; граждане оформившие разрешение на временное проживание. (В этом году значительная часть квоты на разрешение на временное проживание была предоставлена гражданам Украины.)

Граждане соседней страны также могут пройти собеседование на знание русского языка. Решение комиссии о признании носителем русского языка предоставит возможность заявителю подать заявление на вид на жительство в Российской Федерации, а в дальнейшем – приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В отношении граждан Украины комиссией принято более 1000 положительных решений.

Сейчас в Москве около 400 тысяч граждан Украины. До 1 ноября жители Украины на территории Москвы находились на льготных условиях, срок пребывания продлевался по обращению. Однако с 1 ноября украинцы, в том числе проживающие в Москве, должны определиться со своим правовым статусом, исключение сделано только для граждан юго-востока Украины.

– Какой статус должен получить украинец? И почему в Москве не рады украинцам?

– Патент, если цель пребывания – работа. Временное проживание, временное убежище, удостоверение участника программы добровольного переселения... Много вариантов пребывания в Москве, мы их подробно рассмотрели выше. Но есть и другие регионы России, где, например, не выбрана квота на временное проживание или работает государственная программа "Соотечественники". Москва – плотно заселенный город, Россия огромна, мы предлагаем гражданам Украины и другие регионы.

– Снижается ли количество правонарушений, совершаемых мигрантами?

– За девять месяцев текущего года было совершено 89 тысяч правонарушений, в прошлом году за этот же период – 115 тысяч. Проверить, нарушал ли иностранец закон, правоохранительные органы могут в автоматизированном режиме. Создан единый ресурс, куда заносятся все данные о мигранте, в том числе о правонарушениях. Этой базой пользуются как сотрудники ФМС, так и правоохранительные органы. При въезде в Россию мигранты проверяются по этой базе.

– А кто сейчас должен сдавать отпечатки пальцев?

– Иностранные граждане, которые осуществляют в России трудовую деятельность, желают получить статус временного проживания, правонарушители.

– Сколько сейчас в вашей базе отпечатков пальцев?

– Не считали, хотя эту информацию можно получить. Нас больше волнует, все ли, кто получил патенты и разрешения, прошли эту процедуру. Все.

– Как вы оцениваете уровень грамотности среди мигрантов?

– Абсолютно разный. Кто-то приезжает сюда с желанием жить и работать и впоследствии стать гражданином России, а кто-то на сезонные работы, поработать дворником, знать русский в совершенстве ему не нужно.

– Это значит, что требования к экзаменам разные?

– Да, конечно. Для получения патента достаточно сдать экзамен на так называемом базовом уровне, но этого документа не будет достаточно для того, чтобы получить разрешение на временное проживание. Элементарные знания русского языка гражданину другой страны необходимы. И москвичам некомфортно, когда человек не говорит на русском языке, но самим приезжим еще больше неудобно, так как они не могут получить для себя необходимую информацию или воспользоваться своими правами.

– Сколько сейчас человек находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан?

– Около тысячи. Сводка о количестве человек мне приходит каждый день: сколько иностранных граждан приняли, сколько выдворили. Выдворяет по решению суда Федеральная служба судебных приставов. В учреждение часто приезжают сотрудники посольств и правозащитники, чтобы проверить, как содержатся люди без подтвержденного права нахождения в России. Признаюсь, это для нас новая функция – содержать людей в специфическом заведении, но мы стараемся, чтобы люди были обеспечены всем необходимым

– Перед его открытием сообщалось, что там будут комнаты для молитв, спортивные и досуговые помещения. Обещания выполнены?

– Отмечу, что это не досуговый центр, а закрытое учреждение. Мы стараемся обеспечить нормальные условия – питание, книги, свидания с родственниками. Основная часть людей, содержащихся в центре, – мусульмане, им для молитвы не нужны особые комнаты. Они просят просто конкретное время для молитвы, чтобы в камере были только представители одной религии. Поэтому в камеры стараются селить единоверцев.

– Максимальный срок пребывания в учреждении – три года, это очень много. Может ли он быть снижен?

– Такой срок находятся, как правило, те, кто предоставил о себе ложные сведения. Как только личность будет установлена, решение суда о выдворении вступит в силу. Если раньше иностранец, назвавшийся чужим именем, мог уйти от административной ответственности, то сейчас это практически нереально. Если он назвался именем брата, который живет в другой стране, а документов при себе не имеет, то может превратиться в "вечного сидельца".

– Когда у москвичей появится возможность получить второй загранпаспорт?

– Такая инициатива есть, мне это известно. Сейчас ждем, когда примут или отклонят законопроект депутаты Госдумы. Решение за законодателями.

– Почему получить регистрацию через районный многофункциональный центр дольше, чем через УФМС?

– В МФЦ принимают документы и передают нам. В любом случае на регистрацию через МФЦ уйдет не больше трех дней.

– У вас недавно начался эксперимент – выдача загранпаспорта детям за 1 день. Распространится этот эксперимент на всю Москву?

– Это была акция, и проводили мы ее перед летними каникулами, когда наши сотрудники были не так загружены, а оформление загранпаспортов было востребовано у школьников. Будем ли продолжать эту акцию, пока затрудняюсь ответить, ведь средний срок оформления загранпаспорта для москвича с регистрацией по месту жительства не превышает 10 дней. На оформление биометрических паспортов уходит не больше двух недель, потому что этот паспорт изготавливают на фабрике "Гознак". На мой взгляд, это абсолютно приемлемые, нормальные сроки.

– Электронные очереди УФМС планирует вводить?

– Существует предварительная запись на получение услуг во многих округах, в МФЦ. Наиболее активно эксперимент проходит в МФЦ Северо-Восточного округа.

– Нужно ли что-то изменить в миграционном законодательстве?

– На мой взгляд, пока нет. Последние изменения в законодательстве, которые были приняты в 2015 году, еще отрабатываются на практике. Сначала нужно использовать все имеющиеся рычаги. Если ситуация улучшается, значит мы идем верным путем.

– "Резиновых" квартир в Москве стало меньше?

– В Москве практически изжили эту тему. Мы проводили регулярные рейды на основании заявлений жильцов, ЖКХ предоставляли сведения об увеличении потребления воды и света, и это было сигналом для проверки, в результате внутриведомственного сотрудничества с ГУ МВД по городу Москве мы добились значительного снижения проживания с нарушением миграционного законодательства. Кроме того, собственники квартир несут теперь уголовную ответственность за фиктивную регистрацию, это их немного насторожило.

– Как можно разрешить ситуацию с огромными очередями на получение вида на жительства и разрешения на временное проживание?

– Официальная квота в Москве на временное проживание – две тысячи человек. Именно для работы с таким количеством человек рассчитан штат наших сотрудников. Получения разрешения на временное проживание добиваются сотни тысяч. Надеюсь, что ситуация изменится со следующего года. Это задача, которую мы ставим на 2016 год. Мы планируем структурные изменения и переезд в новый центр, который будет работать по принципу МФЦ. Там смогут получить услуги граждане, которые хотят оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство. Мы хотим сделать эти процедуры прозрачными и открытыми. Решение проблемы я также вижу в равномерном распределении обращений граждан с заявлениями в территориальные органы ФМС по всей России.

Беседовали Светлана Казанцева, Маргарита Верховская