Праздники мешают россиянам работать – эксперт

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Россияне работают много, но не продуктивно. Как показало исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний россиянин проводит на работе 1982 часа в год. При этом показатель производительности труда (ВВП за час работы) самый низкий в Европе – менее 26 долларов.

Управляющий директор в компании Antal Russia Михаэль Гермерсхаузен считает, что это связано с большим количеством праздников и нерабочих дней.

"У нас отличается производительность труда. Наш консультант в России устраивает на работу на 30 процентов меньше людей, чем мои коллеги в лондонском офисе. Мы отдыхаем с 1 по 10 января, в феврале, а потом еще половину мая. Другой важный пункт – технологии. Например, одна из ведущих сетей гипермаркетов в России хочет убрать охранников из магазинов. Здесь 10-15 человек обслуживают магазин площадью в тысячу квадратных метров. В Берлине таким же магазином занимаются два человека", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Отмечается, что у греков на работу уходит 2034 часа в год. Для сравнения: среднестатистический европеец работает 1691 час в год, американец – 1800 часов.

ОЭСР – международная экономическая организация, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. В ее состав входят 34 наиболее развитых государства.

В их числе Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

Организация занимается аналитической работой, вырабатывает рекомендации для стран-членов и служит платформой для проведения многосторонних переговоров по экономическим проблемам. Также ОЭСР противодействует отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, коррупции и взяточничеству.