Более 116 тысяч ваканский представлено на столичном рынке труда

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

С начала года численность безработных граждан в столице увеличилась более чем на две тысячи человек, сообщает пресс-служба департамента труда.

На 5 марта в службе занятости зарегистрированы более 31 тысячи безработных москвичей. Всего же в банке службы порядка 116 тысяч вакансий.

В центры занятости населения обратились около 67 тысяч человек, в том числе за помощью в поиске работы поступило 41552 заявки.

Напомним. уровень безработицы в столице не превышает 1 процента. По словам главы департамента труда и занятости населения Вадима Кудряшова, в 2014 году в столичную службу занятости обратилось 178 тысяч человек. Трудоустроено уже порядка 137 тысяч человек. За счет средств службы занятости профессиональное обучение прошли 6,4 тысяч безработных, а также около 900 женщин, находящихся в декрете. Кроме того, было проведено 274 ярмарки вакансий.

Как изменился московский рынок труда в 2014 году

Кудряшов добавил, что основная задача службы занятости – реализовать антикризисный план. Они мониторят рынки труда, следят за тем, чтобы людям вовремя платили зарплату, а также помогают гражданам пройти переобучение на востребованные специальности и найти подходящую работу.

Глава дептруда также сообщил, что уровень безработицы в столице не превысит значений кризиса 2008-2010. "Даже при самом плохом развитии ситуации на рынке труда уровень безработицы не достигнет пиковых значений прошлого кризиса", – подчеркнул Кудряшов.

Ранее сообщалось, что жители столицы, оказавшиеся без работы, могут бесплатно оставлять детей в центрах помощи семье и детям. Помощь будет оказываться горожанам на время поиска новой работы или прохождения курсов повышения квалификации.

Кроме того, потерявшие работу москвичи смогу рассчитывать на денежную помощь и продуктовые сертификаты. Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости – одежду.