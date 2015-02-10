За 2014 год из столицы выдворили около 5 тысяч мигрантов

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За прошлый год из Москвы выдворили порядка пяти тысяч иностранцев. Об этом сообщил замглавы столичного УФМС Дмитрий Сергиенко, передает корреспондент M24.ru.

"За 2014 год из столицы принудительно выдворили 5 тысяч иностранцев. В следующем году надо увеличить этот показатель минимум в 2,5 раза, с учетом того, что построили новый центр содержания", - сказал Сергиенко.

Ранее M24.ru сообщало, что многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве. Выдача патентов началась с 28 января.

В многофункциональном центре обслуживания трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

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В течение этого года завершится строительство капитальных зданий, что позволит обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составит 4 тысячи рублей. По данным УФМС, в Москве легально работают 400 тысяч гастарбайтеров.

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По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян. Эта система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

Сейчас юридические лица и индивидуальные предприниматели в России могут принимать на работу трудовых мигрантов в безвизовом порядке, но на основании приобретения патента.

Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.