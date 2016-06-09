Форма поиска по сайту

09 июня 2016, 17:31

Экономика

Москвичам расскажут о новых вакансиях с помощью SMS

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московская служба занятости населения с помощью SMS будет информировать граждан о новых вакансиях и мероприятиях по трудоустройству, сообщил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько.

"В связи с повсеместным внедрением онлайн-сервисов, значительно упрощающих жизнь, назрела необходимость развития сервисов в службе занятости. С 1 июля у нас появится возможность информировать по SMS граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН Москвы, об услугах в области содействия занятости населения", – цитирует Бестшанько Агентство "Москва".

Таким образом, москвичи смогут узнать о времени очередного визита в отдел трудоустройства или о появлении подходящей вакансии. При этом рассылка SMS будет осуществляться только с согласия граждан.

По словам Бесштанько, с 1 июля также планируется запустить интерактивную форму подачи заявления на поиск работы через портал госуслуг.

