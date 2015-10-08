Росавиация планирует создать базу вакансий для пилотов "Трансаэро"

Фото: m24/Роман Васильев

Росавиация планирует создать единую базу для трудоустройства летных экипажей "Трансаэро" в случае отзыва у авиакомпании свидетельства эксплуатанта. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

По словам Александра Нерадько, сейчас идет разработка вакансий для летного персонала "Трансаэро" в других авиакомпаниях. Вакансии будут актуальны как для московского, так и для других регионов.

Он добавил, что высококвалифицированные специалисты будут востребованы на рынке труда.

Кроме того, сами авиакомпании также рассматривают возможность задействовать у себя персонал "Трансаэро".

Сейчас вопрос возможного трудоустройства сотрудников "Трансаэро" Росавиация прорабатывает совместно с Минтрудом и с Рострудом.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро". По данным МИА "Россия сегодня" общая сумма долгов авиакомпании составляет сейчас около 250 миллиардов рублей.

Сейчас авиакомпания массово отменяет рейсы. Билеты с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.