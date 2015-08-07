Сокращение без напряжения: какими правами обладает увольняемый сотрудник

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

По состоянию на июнь 2015 года в Москве зарегистрировано почти 35 тысяч безработных, что составляет 0,49 процента трудоспособного населения. Это очень низкий показатель, однако знание того, какими правами обладает увольняемый сотрудник, не помешает никому.

Государственный инспектор труда Жанна Назарян рассказала m24.ru обо всех тонкостях увольнения.

Трудовой договор между работодателем и работником может быть расторгнут в нескольких случаях. Основные из них:

истечение срока трудового договора;

расторжение контракта по инициативе работника или работодателя;

отказ сотрудника от работы в связи с изменением условий договора;

соглашение сторон.

Договор также может быть расторгнут со стороны работодателя. В частности, есть вероятность остаться без работы в случае ликвидации организации, сокращения штата, смены собственника, многократного неисполнения работником своих обязанностей, а также различных грубых нарушений (прогулы, приход на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и другое).

Пожалуй, самым актуальным на сегодняшний день является вопрос сокращения штата. В этой ситуации работнику следует помнить о нескольких правилах, которые обязаны быть соблюдены.

Так, перед сокращением штата или закрытием компании работодатель должен уведомить сотрудника об увольнении за два месяца до этого события. При этом работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты, а также в течение двух месяцев сохраняется средний заработок.

Здесь следует отметить, что уведомление о сокращении должно быть предоставлено в письменном виде и подписано работником, которого собираются уволить.

"Экономика": Как нужно правильно увольняться

Есть несколько категорий граждан, сократить которых работодатель не имеет права: беременные женщины с детьми до трех лет. В эту же категорию подпадают родители, которые в одиночку растят детей до 14 лет, а если у ребенка инвалидность, то единственного кормильца нельзя сокращать до 18 лет. Аналогичный запрет действует в том случае, если в многодетной семье только один кормилец и один из детей младше трех лет.

Важно также отметить, что при сокращении штата одним из определяющих факторов остается квалификация.

В трудовом законодательстве говорится: "При сокращении численности или штата работников работодатель обязан рассмотреть преимущественное право работников на оставление на работе, которое предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией". То есть по закону при сокращении уволить работника, выполняющего свои обязанности лучше и продуктивнее, а оставить того, кто работает хуже, нельзя.

Если вы считаете, что работали лучше коллег (и можете документально это доказать), то решение о сокращении необходимо оспаривать.

Что касается увольнения за грубые нарушения (например, прогулы) или "неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей", то прежде всего работодатель должен затребовать письменное объяснение, которое сотрудник должен предоставить в течение двух дней.

Разрешением споров между работодателем и сотрудником занимаются комиссии по трудовым спорам. При этом по таким вопросам, как принуждение к увольнению, несогласием с принятым решением о сокращении штата, необходимо обращаться в суд.

Сделать это можно в течение трех месяцев после того, как работник узнал о нарушении своих прав. По спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.