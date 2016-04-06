Не есть сильно пахнущую еду: как соблюдать этикет на работе

Фото: YAY/ТАСС

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала о главных правилах этикете на работе.

1. Не есть сильно пахнущую еду

"Прямо на рабочем месте есть не нужно ни в коем случае, за исключением тех моментов, когда перекусить больше нигде не получается. Можно перекрыть доступ к своему рабочему месту посторонним и клиентам. Они этого видеть не должны. При этом агрессивные запахи еды на работе неприемлемы ни в коем случае. Если уж приходится перекусывать, то только чем-то нейтральным", – сказала она.

2. Забыть о гендерных привязках

"Это самая распространенная ошибка воспитанных людей. Мужчины пытаются соблюсти свои обязанности, и женщины тоже чего-то ждут. На самом деле офис – это бесполое сообщество. Проявлять знаки внимания можно, но если это не мешает работе. Женщинам не нужно ждать, что им подадут пальто и отодвинут стул.

Если вы идете в мыслях о работе и не заметили, что рядом с вами дама, это вас вполне извиняет. Но нельзя забывать, что физические возможности у мужчин и женщин разные и обратиться с просьбой к коллеге не возбраняется (например, поменять бутыль в кулере)", – сказала Николаева.

3. Дружба не должна мешать работе

"В советское время мы не разделяли деловой и светский этикет, – отметила эксперт. – Иностранцы любят над нами подшутить и говорят, что русские на работе не работают, а дружат. Если дружба мешает работе, нужно как-то правильно расставить приоритеты. Но слишком чопорным тоже быть не стоит. У современного человека много социальных ролей. Нужно уметь соблюдать между ними баланс".

4. Осторожно пользоваться духами

"На работе не стоит злоупотреблять вечерними духами. Классические варианты – это цветочные ароматы. Мужчинам тоже стоит подумать о том, чтобы не перебарщивать с парфюмом и не пахнуть как парфюмерная лавка", – добавила она.