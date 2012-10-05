Больше всего в России уважают врачей и учителей, меньше - политиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство россиян с уважением относятся к врачам и учителям. Наиболее отрицательное отношение у граждан России - к политикам и полицейским.

По данным социологического опроса, проведенного аналитическим центром "Левада-центр", наибольшим уважением у россиян пользуется профессия врача. С симпатией к врачам относятся 55% опрошенных. Несколько ниже популярность учителей, их уважают 48%, и ученых, которым симпатизирует 44% ответивших на вопросы россиян.

Далее по убыванию в списке популярности расположились крестьяне, рабочие промышленности, военнослужащие и представители творческой интеллигенции.

Наименьшим уважением у россиян пользуются политики - их не уважают 36% опрошенных. Чуть лучше дела обстоят у полицейских, которые не пользуются доверием у 29% россиян.

Далее по убыванию в списке непопулярных профессий расположились чиновники, работники шоу-бизнеса, звезды эстрады и судьи.

Противоречивое отношение у россиян к журналистам. Их уважают 9% опрошенных, а 14% относятся к журналистам неприязненно.