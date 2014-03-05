Программу по переселению 25% мигрантов в регионы разработали в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское переселенческое движение разработало программу, по которой до 25% мигрантов могут уехать из Москвы. Об этом на пресс-конференции, посвященной государственно-частному партнерству в миграционной политике, сообщил лидер движения Андрей Гуськов.

Программа предполагает создание новых рабочих мест в регионах, куда переедут мигранты из Москвы. В документе отмечается, в России сейчас около 11 миллионов мигрантов, но законно работают всего 2 миллиона. Российский бюджет из-за этого теряет порядка триллиона рублей.

"Перевод избытка городских мигрантов на работу в сельское хозяйство при их легализации может решить сразу три проблемы: увеличение объема производства отечественного продовольствия, наполнение российского бюджета и увод из городов избытка миграционного притока", - считают в РПД.

Проект перевода мигрантов предполагает два этапа. На первом рабочих будут переводить из городов в сельскую местность силами Совета по трудовой миграции "Общее Дело Евразии", работодателями и региональными властями.

На втором этапе гастарбайтеры войдут в программу более глобальной миграции жителей российских городов на сельские территории. При этом планируется выделение земельных участков, помощь в переезде и налаживании своего дела с помощью "Земельного капитала" (по аналогии с "материнским капиталом").