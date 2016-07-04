Заядлые курильщики стали в полтора раза реже курить на работе

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Россиян, которые часто выходят покурить за время рабочего дня, стало меньше в полтора раза за за последние пять лет. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Полностью воздержаться от курения на работе удается только 15 процентам опрошенных курильщиков.

Среди тех, кто курит на службе, 21 процент выходит на перекур не более одного-двух раз в день, 38 процентов – от трех до четырех раз в день и 34 процента – более пяти раз в день.

При этом в 2011 году более половины опрошенных курильщиков признавались, что устраивают себе перекуры пять раз за смену и чаще.

В целом, за восемь лет число курильщиков в стране снизилось вдвое. В 2008 году признавались в том, что курят, 35 процентов представителей экономически активного населения страны, сегодня таковых 17 процентов, передает РИА Новости.

Женщины ходят курить реже мужчин, при этом старшее поколение покидает рабочее место ради сигареты чаще молодежи, респонденты с высоким доходом – чаще россиян с небольшой зарплатой.

Среднее время перекура, вне зависимости от частоты походов в курилку, не превышает четырех минут: Три четверти респондентов тратят на это менее пяти минут рабочего времени, 19 процентов – от 5 до 10 минут и лишь два процента опрошенных задерживаются в курилке дольше.

Почти треть опрошенных утверждает, что перекуры для них – это продолжение рабочего процесса: они обсуждают в курилке производственные вопросы. Почти четверть опрошенных предпочитают курить в тишине, 10 процентов говорят "обо всем на свете", семь процентов курят в одиночестве. По два процента опрошенных в курилке обсуждают политику, противоположный пол, погоду, отпуска и выходные.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи курящих респондентов из 279 населенных пунктов по всей России.