ФМС предлагает увеличить срок получения миграционного патента до трех месяцев

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

ФМС предлагает увеличить срок получения патента для мигрантов с одного до двух-трех месяцев, сообщила начальник УФМС по Москве Ольга Кириллова.

В 2014 году в столице легально работали порядка миллиона мигрантов. Около 800 тысяч из них трудились по патентам, остальные – по разрешениям на работу. Сейчас все мигранты должны получать патенты на трудовую деятельность. В ноябре прошлого года Мосгордума приняла закон, устанавливающий стоимость патентов. Теперь этот документ стоит 4 тысячи рублей в месяц вместо прошлых 1,3 тысячи.

В чем заключаются новые требования к трудовым мигрантам в России

Для получения патента иностранному гражданину нужно обратиться в органы ФМС в том субъекте России, где он намерен работать. После сдачи документов мигрант обязан сдать отпечатки пальцев, а также встать на налоговый учет в ИФНС. Кроме того, иностранцу необходимо сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.

Все необходимые документы мигранты получают в многофункциональном центре обслуживания. Там можно оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.

14 января такое учреждение открылось в Новой Москве вблизи деревни Сахарово. Центр будет обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.