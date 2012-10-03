Москвичи стали активнее искать работу

Фото: ИТАР-ТАСС

За сентябрь 2012 года количество ищущих работу в столице увеличилось на 12% по сравнению с августом, в то время как количество предложений по работе – всего на 1%.

Портал "Superjob" провел традиционное ежемесячное исследование, в котором изучил динамику количества вакансий, спроса и предложения на них, а также рост зарплат.

Итак, на 53% увеличилось количество вакансий для домашнего персонала, из которых 30,3% - няни для детей; на 10,6% выросло количество вакансий в сфере гостиничного, ресторанного бизнеса и туризма; вакансий в сфере СМИ и издательского бизнеса стало больше на 9,6%. Самое большое снижение количества вакансий произошло в сфере страхования – отток составил 20,9%.

Статистика запросов работодателей поднимает на первое место менеджера по продажам как самого востребованного – плюс 11,5%. В работниках больше всего нуждаются такие сегменты сегменты торговли, как "Товары народного потребления", "Продукты питания" и "Текстиль, одежда и обувь".

Вернувшиеся из отпуска москвичи чаще всего ищут работу в сфере искусства, культуры и развлечений – количество резюме увеличилось на 46,7%. На втором месте раздел красоты и спорта: прирост на 43,8%.

В связи с ростом активности соискателей увеличилась конкуренция среди соискателей: 3,3 резюме на вакансию. Зарплаты тоже растут, самый высокий показатель - в сфере IT: 2,4% за месяц, 16% за год.