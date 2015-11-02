Минимальная зарплата в столице повышена до 17,3 тысячи рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Минимальная зарплата в столице с 1 ноября выросла на 800 рублей. Теперь она составляет 17,3 тысячи рублей, сообщает Агентство "Москва".

Новый размер МРОТ был установлен после того, как правительство Москвы, профсоюзы и объединения работодателей достигли соглашения.

Московский уровень минимального размера оплаты труда примерно в три раза выше общероссийского.

Напомним, с начала этого года МРОТ в России был увеличен на 411 рублей и составил 5965 рублей в месяц.

Исходя из МРОТ рассчитываются различные платежи и социальные выплаты. Этот показатель также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и других платежей.

Ранее m24.ru сообщало, что количество бедных в России по итогам первого квартала 2015 года достигло 22,9 миллиона человек (15,9 процента от общей численности населения).

Рост уровня бедности обусловлен значительным увеличением размера прожиточного минимума в результате высокой инфляции. Согласно данным Росстата, прожиточный минимум в России в первом квартале 2015 года увеличился на 17,3 процента по сравнению с последним кварталом прошлого года – до 9,6 тысячи рублей на человека в месяц.