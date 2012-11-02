Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября 2012, 13:33

Экономика

Столичные власти с начала года трудоустроили три четверти безработных

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти с начала года трудоустроили более 70% москвичей, обратившихся в центры занятости.

"С начала года динамика по безработице сократилась на треть и составила 28 тысяч человек. С начала к нам обратилось 818 тысяч человек, из них 74% были трудоустроены", – цитирует РИА Новости руководителя департамента труда и занятости населения Александра Кириллина.

Он отметил, что уровень занятости населения в столице составляет 73% от трудоспособного населения, а уровень зарегистрированной безработицы – 0,46%. Кириллов добавил, что состояние рынка труда в Москве достаточно стабильное.

работа трудоустройство рынок труда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика